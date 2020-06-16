وزير التخطيط يؤكد حرص واستعداد الوزارة لتنفيذ المشروع الكترونيا

خلال ترؤسه اجتماع غرفة عمليات التعداد العام للسكان

بغداد – الصباح الجديد

اكّد وزير التخطيط رئيس الهيئة العليا للتعداد الدكتور خالد بتال النجم المضي قدما في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، في العراق، لما يمثله من ضرورة وطنية عليا، في دعم خطط التنمية والسياسات الاقتصادية السليمة، المبنية على شواهد ومؤشرات احصائية رصينة، لايوفرها سوى التعداد، بعد مضي اكثر من ٢٢ سنة لم يشهد خلالها العراق تنفيذ اي تعداد سكاني.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير لاجتماع غرفة عمليات التعداد العام للسكان، بمشاركة المستشار الوطني للتعداد الدكتور مهدي العلاق ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات، الدكتور علي الخويلدي، وعدد من اساتذة الجامعات، وممثلي شركات الهاتف النقال، إضافة إلى وكيل وزارة التخطيط الدكتور ماهر حماد.

ولفت الوزير إلى ان التعداد الذي سينفذ إلكترونيا بالكامل، سيكون هدفه تنمويا لخدمة التنمية، ولايرتبط بإي أهداف سياسية ، مشيرا إلى وجود تعاون وتنسيق عالي المستوى، مع اقليم كردستان، فضلا عن التعاون المثمر مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها صندوق الامم المتحدة للسكان، والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ، ومنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، من اجل ضمان نجاح التعداد.

واشار الوزير إلى وجود تحديات كبيرة، مازالت تواجه تنفيذ التعداد، من ضمنها، العامل الصحي نتيجة انتشار وباء كورونا، وعدم وجود مدى زمني واضح لانحسار هذا الوباء، الذي يفرض علينا محاذير في حركة العدادين والباحثين الميدانيين، الذين سينفذون التعداد، ويناهز عددهم ١٥٠ الف عداد، فضلا عن وجود تحدٍ اخر يتمثل بالأزمة المالية وعدم إقرار الموازنة لحد الان.

واعرب الوزير عن امله، في معالجة هذه التحديات، التي اثّرت سلبا على التوقيتات الزمنية لمراحل التنفيذ على وفق خطط عمل القطاعات المختلفة ، مثمنا الجهد الكبير من قبل رئيس وأعضاء غرفة العمليات والإدارة التنفيذية وقطاعات عمل التعداد، وما تحقق من خطوات مهمة، خلال الأشهر الماضية، على الرغم من جسامة التحديات.

من جانبه استعرض رئيس الجهاز المركزي للإحصاء/ رئيس غرفة عمليات التعداد، الدكتور ضياء عواد كاظم، الخطوات والإجراءات التي جرى تنفيذها في إطار الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد، مؤكدا قدرة الجهاز المركزي للإحصاء وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على تنفيذ هذا المشروع الوطني الكبير، بالخبرات الوطنية.

إلى ذلك اكد رئيس هيئة الاعلام والاتصالات الدكتور على الخويلدي، استعداد الهيئة لتقديم كل أنواع الدعم الفنية والإعلامية ، وتسخير كل ما لديها من امكانات، لدعم وإنجاح مشروع التعداد العام للسكان.

فيما بين المستشار الوطني للتعداد الدكتور مهدي العلاق، خطوات التعاون المشترك بين الجهاز المركزي للإحصاء من جهة ، وكل من صندوق الامم المتحدة للسكان، والجمعية العراقية للعلوم الاحصائية، مشيرا إلى ان الكثير من أوجه التعاون في مجال تنفيذ التعداد، خلال المرحلة الماضية، أسهمت في نجاح تلك الإجراءات، معربا عن امله في ان تسهم المدونة الوطنية للتعداد، في حشد المزيد من المواقف الداعمة لاجرائه على المستويين الوطني والدولي.

من جانب اخر استعرض المدير العام التنفيذي للتعداد السيد سمير خضير هادي، الهيكل التنظيمي لمشروع التعداد، وخطة العمل التفصيلية والتوقيتات الزمنية، حسب قطاعات العمل المختلفة ، فيما تحدث رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات عباس عبدالكاظم، عن آليات التحول من الجانب التقليدي(الورقي) إلى الجانب الإلكتروني في تنفيذ التعداد، مبينا الجهود الكبيرة التي بُذلت في هذا العمل ، وقد نجحت ملاكات الجهاز المركزي للإحصاء، في تحقيق هذا التحول، بجهود وطنية، ومن دون اي تكاليف مالية..

كما استعرض رئيس قطاع العمل الميداني، قصي عبدالفتاح رؤوف، جانبا من تفاصيل استمارة التعداد العام للسكان، والتجارب الميدانية، التي اجريت في محافظات بغداد والبصرة والانبار واربيل، لاختبار هذه الاستمارة إلكترونيًا، والوقوف على المشاكل الفنية، المتوقع ظهورها خلال تنفيذ التعداد، ومعالجتها اولا بأول.