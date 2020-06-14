الشباب والرياضة تبحث آليات دعم وإنجاز ملعب بابل الأولمبي

قسم الاعلام والاتصال الحكومي

استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، محافظ بابل حسن المنديل وبحث معه الية دعم الشباب في جميع المجالات واشراكهم بانشطة وفعاليات الوزارة دون انقطاع برغم جائحة كورونا التي حولت التواصل الشبابي الى التواصل الرقمي كما شمل اللقاء التباحث بشان انجاز ملعب بابل الاولمبي والمنشات الرياضية الاخرى وواقع الاندية ومراكز الموهبة الرياضية .

وتطرق الوزير درجال الى اهم المشاكل التي يعاني منها قطاع الشباب ومنها البطالة والمخدرات والتعليم والامية والتطرف والارهاب الفكري مشيرا الى ان المسؤولية التضامنية مشتركة مابين الوزارة ومجالس المحافظات والمؤسسات المدنية والاعلام بلا استثناء من اجل اعادة الشباب الى احضان الوطن واحتوائهم بطريقة مثلى واكسابهم الثقة بالنفس .

وفيما يخص المشاريع الشبابية الرياضية في المحافظة اعرب درجال عن امله في تجاوز الازمة الاقتصادية سريعا ومعها انتهاء خطر كورونا لتعود الحياة الى طبيعتها مع ان وزارة الشباب والرياضة الجهة الراعية والمسؤولة عن تنفيذ المنشات الرياضية تتعامل بموضوعية مع ملف المنشات حتى في ظل هذه الازمة ولملعب بابل الاولمبي اهمية خاصة بما يوازي ثقل المحافظة جماهيريا ورياضيا .

وشدد على مد جسور العلاقات المشتركة مع المحافظة لما فيه خدمة شبابنا في جميع المجالات الشبابية الرياضية وباقصى درجات التفاهم والتعاون المشترك ، منوها ان الوزارة ستلغي جميع الاستثمارات التي لاتلبي الطموح.

وثمن محافظ بابل حسن منديل، الروح الرياضية العالية والحرص الذي ابداه الوزير درجال مؤكدا ان جماهير بابل تكن للوزير كل التقدير والاحترام لمكانته الخاصة في نفوسهم ونحن في المحافظة على استعداد دائم للتعاون وتحقيق الاهداف المشتركة لخدمة شبابنا لاسيما في المشاريع الشبابية الطموحة التي تؤمن لهم مستقبلهم وترفع من امكانياتهم ومواهبهم، موضحا ان المحافظة ستعمل بروح التعاون والحرص مع وزارة الشباب لاجل اكمال الملاعب والمنشات الرياضية في المحافظة ، وشدد السيد الوزير في ختام اللقاء على ضرورة دعم نادي القاسم ممثل المحافظة الوحيد في الدوري الكروي الممتاز.