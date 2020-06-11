علاوي: هل شخصت الحكومة ان التهميش والطائفية وترويع الآخر اسباب احتلال الموصل؟

فيما دعا الكاظمي الى عدم تكرار ما حدث في 2014

بغداد – الصباح الجديد :

تحدث رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الأربعاء، عن محاكمات صورية وسرية لمعرفة المتسبب باحتلال الموصل.

وقال علاوي، في تغريدة عبر “تويتر”: “بعد ست سنوات على احتلال الموصل ‏جرت مؤخرا محاكمات صورية وسرية لمعرفة المتسبب باحتلال حفنة من الارهابيين لهذه المدينة العريقة”.

وأضاف متسائلا: “هل نجحت الحكومة بتشخيص الاسباب الحقيقية من تهميش وطائفية سياسية واجتثاث وترويع والتي ادت الى تلك النكبة، والحيلولة دون تكرارها، ‏هل وعت الدرس؟

وكان دعا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، امس الأربعاء، إلى حماية المواطنين وعدم تكرار ما حدث عام 2014، مشيرا إلى أن الفساد وسوء الإدارة كانا سبباً بحصول الكوارث السابقة.

وقال الكاظمي، خلال اجتماعه مع القيادات العسكرية والأمنية في مقر قيادة عمليات نينوى، بحسب بيان لمكتبه تلقت ” الصباح الجديد ” ، نسخة منه، إنه “يجب حماية المواطنين وعدم تكرار ما حدث عام 2014″، مبينا أن “الفساد وسوء الإدارة كانا سبباً بحصول الكوارث السابقة”.

وأضاف، أن “تحرير الموصل شارك فيه كلّ أبناء العراق، واختلطت فيه الدماء، وانتصرنا ببطولات قواتنا البطلة”، مؤكدا مواجهة ” تحديات كبيرة، وقادرون على تجاوزها”.