السلوفيني كاتانيتش يرفض مواجهة أوزبكستان وديا

الاتحاد العراقي يدعم الرياضيين المصابين بكورونا

بغداد ـ الصباح الجديد

رفض السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي، مواجهة منتخب أوزبكستان وديا يوم 8 تشرين الأول المقبل، في العاصمة الأوزبكية طشقند. وكانت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم تلقت خطابا رسميا من الاتحاد الأوزبكي يطلب فيه إقامة مباراة ودية تجمع المنتخبين.

لكن كاتانيتش رفض خوض المباراة، لكونها سترهق اللاعبين أثناء السفر، فضلا عن بُعد المسافة بين أوزبكستان وهونج كونج، حيث سيواجه العراق منتخبها هناك يوم 13 تشرين الأول المقبل لحساب المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة. وطالب المدرب بإقامة مباراة بالموعد المحدد لأجندة الفيفا، مع أحد المنتخبات القريبة من هونج كونج، كي يتمرس اللاعبون على أجواء الطقس، وكذلك لتسهيل السفر قبل خوض المباراة الرسمية.

وفاتحت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي عددا من الاتحادات في شرق آسيا للاتفاق على مباراة ودية مع أحد منتخباتها في الثامن من تشرين الأول المقبل، وبانتظار الموافقات الرسمية.

وشدد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، على ضرورة عودة اللاعبين لخوض مباريات تنافسية رسمية، خصوصاً بعد إلغاء منافسات الموسم الكروي الحالي.

وقال رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، السيد إياد بنيان في بيان نشره اتحاد الكرة إن اتصالا هاتفيا جمعه مع المدرب كاتانيتش للحديث عن مستقبل المنتخب الوطني، لاسيما بعد إلغاء الموسم الحالي بسبب فيروس كورونا.

وبين أن كاتانيتش رحب كثيراً بفكرة إقامة البطولة التنشيطية التي تساهم بإعداد حقيقي للأندية، وكذلك للاعبي المنتخب بشكل جيد للاستحقاقات المقبلة، لكون جميع اللاعبين سيستفيدون من هذه البطولة بعد انقطاع لخمسة أشهر كاملة عن منافسات كرة القدم.وأوضح: “مدرب منتخبنا الوطني سيقدم منهاجه الرسمي، وذلك لتحضير المنتخب للتصفيات الآسيوية المزدوجة.ومطالبته بالاستفادة من أيام الفيفا لإقامة المباريات الودية، وإعادة اللاعبين إلى أجواء هكذا مباريات قبل الاستحقاق الرسمي أمام هونج كونج خلال تشرين الأول المقبل.

وكشف بنيان عن رغبة المدرب كاتانيتش بالحضور إلى العراق بأقرب وقت ممكن متى ما تعود حركة الطيران بين الدول، كاشفاً، بالوقت نفسه، عن تواصله مع أغلب لاعبي المنتخب خلال الفترة الحالية، وذلك للإطلاع على تدريباتهم، ومتابعة مبارياتهم الرسمية فيما يخص اللاعبين المحترفين.

وساند الاتحاد العراقي لكرة القدم، الرياضيين المصابين بفيروس كورونا المستجد عبر موقعه الرسمي.

وجاء ذلك خلال نشر صورهم مكتوب عليها عبارات تحفيزية.وقد التحق بركب الرياضيين المصابين مدرب الفئات العمرية في نادي النفط تحسين عسل ليصبح عدد الرياضيين الذين دخلوا الحجر الصحي أربعة بعد مدرب زاخو علي هادي والحكم علي كريم ومدرب حراس مرمى منتخب العراق لكرة الصالات حسين شلال.وتأتي مبادرة الاتحاد بنشر صورهم لرفع معنوياتهم والمراهنة على الروح المعنوية لما لها من تأثير في شفاء المصابين بفيروس كورونا.