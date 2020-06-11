دهوك يفوز بدرع الدوري ويجهض حلم الطلبة

بغداد – وكالات

شهدت السنوات الماضية، العديد من الأهداف التي لا تنسى، وغيرت مسار لقاءات وحسمت بطولات، لتظل خالدة في أذهان الجميع.و ضمن سلسلة “قصة هدف”، نرصد أبرز الأهداف التي ما زالت حاضرة في أذهان مشجعي كرة القدم.ونسلط الضوء في هذا التقرير، على هدف خالد مشير في شباك الطلبة، مما منح لقب الدوري العراقي لدهوك، على النحو التالي:

موسم 2009-2010 كان استثنائيًا لفريق دهوك، حيث خطف لقب الدوري من الطلبة، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي.دهوك حل ثالثًا في دور المجموعات بعد أربيل والقوة الجوية، أما نظيره الطلبة تصدر مجموعته.وبعد تجاوز دوري النخبة، تأهل الطلبة للنهائي بعد فوزه على أربيل، أما دهوك صعد على حساب الزوراء.

الأفضلية كانت من نصيب دهوك، الذي نجح في هز الشباك في الدقيقة 82، عن طريق القائد خالد مشير.

الهدف جاء من ركلة حرة نفذها مهند ناصر، وحاول مدافعو الطلبة إبعاد الكرة، لكنها وصلت أمام خالد مشير الذي سدد بنجاح داخل شباك الحارس علي مطشر.تتويج دهوك كان مفاجئًا، لأن الفريق لم يكن مرشحًا لبلوغ المباراة النهائية، لكن المدرب باسم قاسم نجح في صنع توليفة مميزة من أبناء المدينة، واستثمر دعم الإدارة بشكل مثالي ليقود الفريق نحو حصد اللقب.