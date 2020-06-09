أنجلينا جولي تدعم حقوق الملونين وتدعو لمواجهة العنصرية

الصباح الجديد-وكالات:

كشفت النجمة العالمية وسفيرة النوايا الحسنة للاجئين أنجلينا جولي المعروفة بدعمها للعدالة والمساواة تبرعها ب 200 ألف دولار أميركي لصالح الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين.

ونشرت على حسابها الشخصي في انستغرام صورة لأيدي ملونة مرتفعة معاً ضد العنصرية وكتبت: ” لا يمكن تغيير كل شيء إلا بالمواجهة”.

وقالت جولي في بيان لها تناقلته معظم وسائل الإعلام “لا يمكن التسامح مع التمييز والعنصرية للإفلات من العقاب أو تفسيره أو تبريره “.

وتمنت جولي، تصحيح الأخطاء الموجودة في المجتمع الأميركي، معلنة دعمها المعنوي والمادي للجمعية لتحقيق المساواة العرقية بين الملونين والبيض، ودعت إلى إصلاح تشريعي وقانوني عاجل لتحقيق العدالة الإجتماعية للملونين.

من جهة أخرى احتفلت أنجلينا جولي مؤخراً بعيد ميلادها الـ 45، وحيدة بعد طلاقها العاصف من زوجها النجم العالمي براد بيت عام 2016، وبرغم استئناف علاقتهما مجدداً كأصدقاء فقط حيث التقيا واحتفلا معاً بشهر مايو-أيار الماضي بعيد ميلاد ابنتهما “شيلوه” الرابع عشر في قصر براد بيت الفاخر بلوس أنجليس.

وفي عام 2019 اعترفت أنجلينا جولي بأن طلاقها من براد بيت الذي كانت تحبه جداً دمرها نفسياً، وتعرضت على إثره لمشكلات صحية كثيرة.

وكان من بين معايديها النجم العالمي جوني ديب الذي نشر صورة له برفقتها بالأبيض والأسود من فيلمهما الشهير”The Tourist”،في أحد حساباته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي، معلقاً على الصورة : ” عيد ميلاد سعيد أنجلينا جولي”.

وسبقته النجمة الأسترالية العالمية كيت بلانشيت إلى معايدتها أيضاً عبر صورة لها تعانق أنجلينا جولي بحرارة في أحد المهرجانات السينمائية، وكتبت معايدة مباشرة لها قالت لها فيها: “عيد ميلاد سعيد”.