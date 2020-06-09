  • الثلاثاء , 9 يونيو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

أغرب عملية جراحية… إزالة شاحن هاتف من مثانة

الصفحة الأخيرة
التعليقات على أغرب عملية جراحية… إزالة شاحن هاتف من مثانة مغلقة
7 views

الصباح الجديد-وكالات:

تمكن أطباء في إزالة شاحن هاتف محمول طوله 60 سم من مثانة شاب، من خلال عملية جراحية استمرت لنحو ساعة.

ووفقا لصحيفة “مترو” البريطانية، أعطى الأطباء في مستشفى “جواهاتي” شمال الهند، الشاب دواء ملينا لمدة يومين قبل إجراء العملية، لإزالة الشاحن، الذي تسبب بأوجاع مبرحة للمريض.

وقالت الصحيفة نقلا عن وسائل إعلام هندية، إنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان الرجل قد ابتلع الشاحن، مشيرة إلى أن الأطباء قالوا إنهم لم يشهدوا مثل هذه الحالة طوال حياتهم العملية.

وقال أحد الأطباء المشاركين في العملية: “لم يشأ أن يخبرنا الحقيقة لأنه كان يشعر بالحرج، وبرغم أني لست متأكدا من حالة المريض العقلية إلا أن بعض الأشخاص يقومون بمثل هذه الأشياء للمتعة، لكن يبدو أن هذا الرجل تجاوز الحدود”.

وقضى المريض المدعو إسلام ثلاثة أيام يتعافى في المستشفى قبل أن يخرج إلى المنزل.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة