الشرطة يتمسك بتمثيل العراق آسيوياً

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد نادي الشرطة تمسكه بأستحقاقه في تمثيل العراق في النسخة الآسيوية المقبلة في دوري أبطال آسيا 2021.. واعلنت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة الغاء موسم 2019/ 2020 وتحديد العاشر من ايلول المقبل موعداً لانطلاق الموسم الجديد.

وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة عدي الربيعي في حديث صحفي ان “نادي الشرطة يتمسك بحقه الطبيعي، بأن يكون ممثل العراق في دوري ابطال آسيا للموسم المقبل 2021 كونه بطل النسخة الماضية من الدوري الممتاز ومع إلغاء النسخة الحالية من المسابقة“.

واوضح ان “شروط الاتحاد الآسيوي كانت واضحة جدا باعتماد الترتيب الأخير للدوريات الملغية التي لم يتبقَ منها سوى عدد قليل من المباريات وليس كما حدث مع الدوري العراقي الذي يعتبر ملغي من الأساس“.واضاف “ليس من المعقول ان تحدد بطل الدوري العراقي بعد مرور 5 جولات فقط وهناك فرق لم تخض سوى 3 مباريات فقط وهذه سابقة لم تحدث بجميع بلدان العالم“.

وتابع الربيعي، ان “الدوري العراقي توقف في وقت خاضت به بعض الفرق ثلاث مباريات وأخرى 5 مباريات، بالتالي فإن الحل الأمثل للهيئة التطبيعية هو العودة إلى ترتيب الموسم الماضي“.

يذكر ان الشرطة مثل العراق في دوري ابطال اسيا 2020 بعدما توج بلقب الدوري العراقي الممتاز في الموسم الماضي 2019/ 2020.