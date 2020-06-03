أسعار النفط ترتفع قبيل اجتماع لأوبك+ بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج

إنتاج الخام الروسي يتراجع إلى 9.39 مليون برميل يوميا في أيار

الصباح الجديد – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط امس الثلاثاء، مع ترقب المتعاملين ليروا ما إذا كان منتجون كبار سيتفقون على تمديد تخفيضاتهم الضخمة للإنتاج لدعم الأسعار في اجتماع افتراضي يُعقد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.94 بالمئة أو ما يعادل 36 سنتا إلى 38.68 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.73 بالمئة أو ما يعادل 26 سنتا إلى 35.70 دولار للبرميل.

وارتفع برنت إلى مثليه على مدى الأسابيع الستة الفائتة بفضل خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، للإمدادات.

لكن برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما زالا منخفضين بنحو 40 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

وقال فيفيك دهار محلل السلع الأولية لدى بنك الكومنولث ”القصة بأكملها تتمحور بشكل كبير حول خفض الإمدادات وتعافي الطلب“.

ويدرس منتجو أوبك+ تمديد خفض إنتاجهم بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، أي نحو عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي، إلى تموز أو آب، في اجتماع يُعقد عبر الانترنت في الرابع من حزيران.

وقال إدوارد مويا رئيس أبحاث السلع الأولية لدى سيتي ”من المرجح بشدة، احتمال أن تمدد أوبك+ تخفيضات الإنتاج حتى أول أيلول، مع الإعداد لعقد اجتماع قبل ذلك الحين لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية“.

وبموجب خطة أوبك+ التي جرى الاتفاق عليها في نيسان، فإن الخفض القياسي من المقرر أن يستمر في أيار وحزيران، على أن يجري تقليصه إلى خفض بواقع 7.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من تموز حتى كانون الأول. وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن السعودية تقود محادثات للدفع صوب تمديد التخفيضات الأكبر.

وقال محللون لدى البنك الهولندي آي.إن.جي ”روسيا ستكون العقبة الرئيسية في أي تمديد، ومن المستبعد أن توافق على أي تمديد يتجاوز شهرين“.

على الصعيد ذاته، ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء امس الثلاثاء نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 39.7 مليون طن (9.39 مليون برميل يوميا) في أيار، قرب هدفه بموجب اتفاق مع مجموعة أوبك+.

ويتماشى الرقم من بيانات من مصادر ذكرتها رويترز في تقرير يوم الاثنين.

وبموجب الاتفاق بين روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تعهدت موسكو بخفض إنتاجها بنحو 2.5 مليون برميل يوميا إلى 8.5 مليون برميل يوميا للمساعدة في دعم أسعار النفط. ولا يتضمن الاتفاق إنتاج مكثفات الغاز وهي نوع من النفط الخفيف.

وتنتج روسيا عادة ما يتراوح بين 700 و800 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز. ويعني ذلك أنه باستثناء مكثفات الغاز، تكون روسيا أنتجت ما يتراوح بين 8.59 و8.69 مليون برميل يوميا من النفط الخام في مايو أيار.

ولا تفصح الوزارة عن إنتاج مكثفات الغاز على أساس شهري بشكل منفصل.

كما ذكرت إنترفاكس أن صادرات روسيا من النفط إلى خارج دول الاتحاد السوفيتي السابق في أيار بلغت 17.36 مليون طن، أو 4.1 مليون برميل يوميا، بانخفاض 14.2 بالمئة على أساس سنوي.

واتفقت أوبك+ على خفض إنتاجها المجمع بنحو عشرة ملايين برميل يوميا، أو ما يعادل 10 بالمئة من إنتاج النفط العالمي، في أيار وحزيران، مع تخفيف لاحق للتخفيضات، لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وربما تعقد أوبك+ مؤتمرا عبر الانترنت يوم الخميس لمناقشة سياستها، مقارنة مع جدول أصلي كان للأسبوع القادم. ومن المقرر أن تناقش المجموعة تمديد تخفيضات الإنتاج بوتيرتها الجارية.

وقالت إنترفاكس أيضا إن إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي تراجع 9.2 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من كانون الثاني إلى أيار إلى 293.26 مليار متر مكعب.