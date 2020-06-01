وجهة نظر في الترجمة الادبية

تعتبر الترجمة الأدبية من أكثر مجالات الترجمة صعوبة و دقة وتحدّياً للمترجمين العاديين لاحتوائها على كم كبير من المشاعر والتعبيرات للكاتب الأدبي, بالإضافة إلى اشتمالها على جزء من ثقافته الأم، لذلك نحن في موقعنا لدينا عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الترجمة الأدبية والذين يمكنهم تخطي الصعوبات التي يعاني منها المترجمين العاديين بسهولة واحترافية، إذ يمكن لمترجمينا المتخصصين في هذا المجال تقديم ترجمة أدبية إبداعية ، شاملة ، واحترافية بتحويل النصوص الادبية لمختلف أعمالكم الأدبية والفنية مثل القصائد، القصص، الكتب الأدبية، المقالات، المسرحيات، الروايات، وغيرها الكثير، من اللغة العربية الى اللغة الانجليزية و بالعكس، بالإضافة لمن هم يمتلكون الخبرة و المعرفة الأدبية الشاملة لجميع الجوانب الأدبية مع ضرورة أن يكون المترجم له حس إبداعي، والذي يتشكل بالاطلاع على ثقافات وعلوم مختلفة من أجل استخدام المترادفات والتراكيب اللغوية المتنوعة، كما أن المترجم الأدبي قد يواجه بعض الصعوبات في ترجمة النصوص الأدبية؟

اذ يواجه المترجم في الترجمة الأدبية العديد من الصعوبات خاصة في جانب الشعر، لأنه يعتبر من أكثر أنواع النصوص الأدبية التي يجد فيها المترجم صعوبة عند ترجمتها، لما تتطلب من المترجم أن يكون على دراية كاملة بالبيئة والثقافة، لأنه عند الترجمة يحتاج بأن ينقل الصورة و المعنى ذاته وليس فقط الترجمة من لغة الى أخرى ،إذ يجب على المترجم الإبداع في كيفية استخدام طرق التعبير اللغوي والبلاغي اثناء الترجمة للحفاظ على المعنى المراد بنفس الصيغة و السياق.

وبذلك يمكن تلخيص الصعوبات التي تواجه المترجم الأدبي بما يلي

صعوبة نقل المشاعر وإيصال الأحاسيس ذاتها بالطريقة الصحيحة.

أن يكون المترجم مُلمًّا بعدة مصطلحات و مفرادات تساعده على ترجمة أي نص.

أن يمتلك المترجم الحس المرهف وذلك بأن يتعايش مع ظروف و بيئة و ثقافة النص

أن يكون المترجم على دراية واسعة بالمصطلحات الإنجليزية التي تحمل معاني دلالية أو رمزية.

الترجمة الأدبية

من خلال ما سبق؛ نستنتج بأن المترجم الأدبي يختلف عن غيره من المترجمين إذ يجب أن يمتلك صفات عالية تتمثل بمعرفة واسعة بلغة النص الأصلي واللغة المترجم إليها، ودراية كبيرة في ثقافة وبيئة اللغتين، كما يجب على المترجم الأدبي في البداية أن يحدد نوع النص الدبي المطلوب منه لكي يتخد الإجراء الصحيح و الأسس المناسبة في ترجمته تبعا لاختلاف طريقة ترجمة أنواع النصوص الأدبية عن بعضها.