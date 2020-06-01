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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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نائب عن الفتح: اغلب تعيينات الدرجات الخاصة بصفقات مالية وحزبية

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

طالب النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني ، السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتغيير واستبعاد المدراء العاميين الذين جاءوا بصفقات سياسية وحزبية على مدى السنوات الماضية.

وبين الكناني: ان ” اغلب المدراء العاميين في الوزارات لم يأتوا عن طريق استحقاق وظيفي وانما على اساس الاحزاب السياسية وعلى اساس شراء مناصب بالأموال لكي يكونوا عيونا لأحزابهم ونافذة لهم ،وخصوصا في فترات الحكومات السابقة “.

مشيرا ان ” رئيس الوزراء مطالب بابعاد هذه الشخصيات غير الكفؤة وبقاءها يعد كارثة حكومية خصوصا وان منهج اغلب المدراء بني على اساس الحزبية داخل وزاراتهم حسب تعبيره ’.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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