نائب عن الفتح: اغلب تعيينات الدرجات الخاصة بصفقات مالية وحزبية

بغداد- الصباح الجديد :

طالب النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني ، السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتغيير واستبعاد المدراء العاميين الذين جاءوا بصفقات سياسية وحزبية على مدى السنوات الماضية.

وبين الكناني: ان ” اغلب المدراء العاميين في الوزارات لم يأتوا عن طريق استحقاق وظيفي وانما على اساس الاحزاب السياسية وعلى اساس شراء مناصب بالأموال لكي يكونوا عيونا لأحزابهم ونافذة لهم ،وخصوصا في فترات الحكومات السابقة “.

مشيرا ان ” رئيس الوزراء مطالب بابعاد هذه الشخصيات غير الكفؤة وبقاءها يعد كارثة حكومية خصوصا وان منهج اغلب المدراء بني على اساس الحزبية داخل وزاراتهم حسب تعبيره ’.