الأزمة النيابية: عناصر من الشرطة تتستر على خرق اجراءات الحظر

بغداد- الصباح الجديد :

أتهمت خلية الأزمة النيابية، عناصر في الشرطة بالتستر على فتح مقاهي شعبية وأسواق ومحال تجارية رغم مخاطر جائحة كورونا وإجراءات فرض حظر التجوال الشامل.

وقال مقرر الخلية جواد الموسوي في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه ان “شهود عيان نقلت لي من داخل المناطق الشعبية افتتاح المقاهي والاسواق الشعبية أمام أنظار بعض السيطرات الامنية التي تتهاون مع بعض أصحاب هذه المقاهي والأسواق والمطاعم الشعبية مقابل أخذ مبالغ نقدية منهم بحسب شهود عيان متناسين ما قد تسببه هذه التجمعات من كارثة”.

وطالب “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوري للتحقق من هذه الشبهات التي يتحدث بها المواطنين”.

وحمل الموسوي “ازدياد أعداد الإصابات في المناطق الموبوءة الى الجهات الامنية فيها والتي لم تكترث لحجم الخطر وسمحت لأصحاب المقاهي والمطاعم والتجمعات بالعمل بفترة حظر التجوال الشامل الذي تأملنا خيرًا بانه سيحد من انتشار الوباء الا اننا صدمنا من التصرفات غير المسؤولة التي تقوم بها بعض العناصر الامنية”.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الجمعة، تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى رقم تسجله منذ تفشي الوباء في العراق بالاضافة الى 6 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات الى 185 حالة و ٥٨٧٣ إصابة.