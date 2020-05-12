درجال يستقبل المهنئين من اعضاء الاسرة الرياضية

لمناسبة تسنمه وزارة الشباب والرياضة

إعلام الوزارة:

استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في مكتبه عدد من السادة المهنئين الذين حضروا لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة تسنمه منصب وزير الشباب والرياضة ، اذ بارك النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية وعضوا اللجنة النائبان نوفل الناشىء و بيداء خضر ، للكابتن درجال المنصب الجديد، متمنين له التوفيق والنجاح في النهوض بواقع الشباب والرياضة والسير قُدماً بمسيرة الإصلاح سريعاً بما يلبي طموحات الجماهير العراقية.

كما إستقبل وزير الشباب والرياضة بـ مكتبه رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، ورئيس الهيئة الادارية لنادي الزوراء فلاح حسن، وقدما له التهنئة بمناسبة تسنمه منصب وزير الشباب والرياضة.

وثمن درجال الدعم والثقة التي أولتها له الأسرة الرياضية، مؤكداً ان هذا الدعم يزيده عزماً وإصراراً لتقديم الأفضل لشبابنا ولرياضتنا بالتعاون مع جميع ملاكات الوزارة التي نامل ان تكون على اعتاب مرحلة جديدة تتجاوز فيها خلافات الماضي وتنال رضا ابناء شعبنا وجماهيرنا الرياضية.

وبعث درجال رسالة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الكابتن رعد حمودي، جاي فيها: تلقينا بسرور تهنئتكم بمناسبة تسنمنا منصب وزير الشباب والرياضة في التشكيل الوزاري الجديد وامنياتكم الصادقة بالتقدم والازدهار ونشاطركم شعوركم الطيب وثقتكم بازدهار الرياضة العراقية وفقكم الله ورعاكم ومن على بلدنا بالامن والرفاه.

من جانب اخر، تستعد دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية – مركز التدريب والتأهيل في وزارة الشباب والرياضة،إلى إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالدورات التدريبية التي تنظمها الدائرة لموظفي الوزارة ضمن خطة ٢٠٢٠.

وقال مدير مركز التدريب والتأهيل في دائرة الدراسات ماجد حامد : ان المركز سيطلق خلال الأيام المقبلة الاستمارة الخاصة بالدورات في مختلف المجالات الإدارية والقانونية والمالية والهندسية والإعلام والجودة والتخطيط والاستثمارات كذلك الاتيكيت، لتدريب ملاكات الوزارة كلا حسب اختصاصه ومهامه الوظيفية.

مضيفا ان الدورات ستقدم للمستفيدين عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية تماشيا مع توصيات خلية الأزمة بعدم التجمعات لمنع انتشار وباء كورونا.

مبينا أن الدائرة عقدت اجتماعا على قاعة دائرة الدراسات بحضور المدير العام المهندس عبد الخالق خضر وموظفي الدائرة تم خلالها مناقشة طريقة عرض الاستمارة إلكترونيا وكيفية تقديم الدورات.

مشيرا الى أن هذه الدورات إلى جانب تنمية القدرات المعرفية للمشاركين من الموظفين فإنها تساهم أيضا بترقيتهم في الترفيع والعلاوات في السلم الوظيفي حسب الضوابط المعمول بها.

كما استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وفد تيار الحكمة النيابي برئاسة عضو المكتب السياسي النائب رعد الحيدري ونواب الحكمة علي الحميداوي وستار الجابري وحسن خلاطي و سالم طحيمير ، لتهنئته بمناسبة تسنمه المنصب.

ونقل الوفد تبريكات السيد عمار الحكيم للوزير درجال وتوجيه الدعوة له للقاء السيد الحكيم ، مشيدين بالمكانة المرموقة والسجل الحافل لوزير الشباب والرياضة وثقة الجماهير المطلقة بتوجهاته الانسانية الداعمة لقطاعي الشباب والرياضة في جميع المحافظات .

واشار الحيدري الى ان قانون نقل الصلاحيات بالرغم من جنبته الادارية الا انه لن يحد من امكانية وزارة الشباب والرياضة في التواصل مع شباب العراق في ابعد نقطة من حدود الوطن .

وثمن درجال زيارة الوفد النيابي ومنحه الثقة المطلقة بما يزيد من عزيمته وجميع ملاكات الوزارة في التفاني من اجل خدمة بلدهم بجانب حيوي جدا يحتاج منا الكثير من الجهد وتفاعل القوى لانضاج القوانين المعطلة ومواصلة مسيرة البناء والاعمار بما يليق باسم العراق ومكانته الدولية ، مشددا بان الايام المقبلة ستشهد تحركات واسعة للوزارة لن تحدها الظروف الصعبة التي يعيشها العالم اجمع.