التطبيعية ورابطة اللاعبين الدوليين يشددان على العمل المشترك

يونس محمود يكشف طموحه برئاسة جمهورية القدم

بغداد ـ الصباح الجديد:

أجتمعت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، مع رابطة اللاعبين الدوليين التي يترأسها النجم الدولي السابق يونس محمود وحضر الاجتماع الامين العام للتطبيعية محمد فرحان.

وقال ريئيس الهيأة التطبيعية اياد بنيان ان ” الأجتماع كان مثمراً وايجابياً، تم من خلاله مناقشة الكثير من الأمور أهمها القضايا التي كانت تشكل عائقاً في عمل ودور الرابطة في الفترة السابقة ، و حظيت الآراء وسط تفهم كبير وملحوظ لاعضاء التطبيعية، الذين أبدوا استعدادهم التام للقيام باي خطوة تصب في مصلحة اللعبة تحت مظلة القانون”.

وأضاف ان “أبواب الاتحاد ستكون مفتوحة للجميع، لاسيما أن الرابطة تعد جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الكروية، وان الهيأة ستسمتع وتستقبل جميع الطروحات والمقترحات، من اجل اغناء عملنا حالياً وعمل الاتحاد في المرحلة المقبلة”، منوهاً إلى أن “الاقتراب من الجميع والاستماع لهم لابد أن يكون منهجاً لتصويب الاخطاء٠.

من جانبه عبر رئيس رابطة اللاعبين الدوليين يونس محمود عن سعادته بما طرح في الاجتماع للوصول إلى صيغ مشتركة تسهم بشكل كبير في حفظ حقوق جميع اللاعبين.

وأكد محمود أن “رابطة اللاعبين لا يمكن لها ان تعمل وتؤدي دورها من دون أن تحظى بدعم الاتحاد الذي يعد الخيمة لكل ابناء اللعبة”.واضاف ان “الرابطة ليس لها طلبات شخصية كما يتحدث البعض، بقدر ما لديها استحقاق وواجبات وافكار تستهدف المصلحة العامة”.

من جانب اخر، كشف يونس محمود، نجم المنتخب العراقي السابق، عن نواياه بشأن الترشح في انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم في الدورة الانتخابية المقبلة.. وذكر محمود في حديث تلفزيوني أنه لن يستبعد الترشح لرئاسة اتحاد الكرة.

وأوضح: “لكن لا أريد أن أدخل في تقاطعات مع من أعلنوا رغبتهم بالترشح مثل الكابتن عدنان درجال أو أحمد راضي أو حتى نشأت أكرم”.وأشار إلى أنه لا يهتم بالمنصب بقدر نجاح عمل الاتحاد والمنظومة الرياضية.. وأردف: “سأبذل جهدي لأكون جزءا مهما من نجاح الرياضة العراقية وبوجه الخصوص كرة القدم”.

وأضاف: “أبواب الاتحاد ستكون مفتوحة للجميع وعملية تطوير كرة القدم مسؤولية جميع النجوم”، لافتا إلى أنه قد يلعب دورا (خفيا) من أجل إنجاح الكرة العراقية، برغم شعبيته الكبيرة كنجم سابق للعبة.