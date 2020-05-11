مفاوضات مبدئية بين موسكو وبغداد لإنشاء مفاعل نووي سلمي

روسيا تعتزم استثمارا ضخما في حقل المنصورية الغازي

الصباح الجديد – متابعة:

كشف السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف، الاثنين، عن وجود مفاوضات مبدئية بين العراق وروسيا لانشاء مفاعل نووي في البلاد، مبينا ان هذه المشاريع ضخمة ومن الضروري ان يتم التحضير لها بشكل جيد من اجل نجاحها.

وقال ماكسيموف في حوار متلفز تابعته الصباح الجديد ان “روسيا مستعدة للتعاون مع العراق في مجال الطاقة النووية السلمية وان هناك مفاوضات مبدئية بشأن انشاء مفاعل نووي سلمي في العراق”.

واضاف “لدينا خبرة كبيرة في مجال كهرونووية ويمكن نقل التكنلوجية الى العراق لانهاء ازمة الكهرباء”، مبينا ان “المفاوضات يجب ان تاخذ وقتها بسبب حجم المشاريع لانجاحها”.

ولفت السفير الروسي إلى أن “الاتصالات والمناقشات مستمرة ومن الضروري التحضير الجيد والتنفيذ وهناك مناقشة مجال الكهرباء وان النشاطات العراقية الروسية مستمرة”.

كما كشف السفير الروسي في الحوار نفسه، عن عرض روسي لاستثمار ضخم في حقل غاز المنصورية في ديالى، مبينا ان العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع العراق في غاية الاهمية والقوة.

وقال ماكسيموف ان “الشركات الروسية تسعى الى استثمار ضخم وقد قدمت مناقصة لاستثمار في حقل غاز المنصورية في ديالى”.

واضاف ان “ثلاث شركات روسية في العراق تنتج نحو 600 الف برميل من النفط يوميا بضمنه شرطة كاز بروم نفط حيث تشتغل في محافظة واسط في حقل بدرة نحو 100 الف برميل نفط يوميا وفي حقل القرنة 400 الف برميل”.

وتابع ان “موسكو تهتم اهتماما خاصا باللجنة الروسية العراقية وقد كلفت نائب رئيس الوزراء برئاسة الجانب الروسي لاهميتها البالغة وقد تاجيل انعقادها بسبب كورونا”، مبينا ان “موسكو تحتضن 3 الاف طالـب عراقـي مجـال علميـة عالية وطبية وقد زادت عدد الطلاب ضمن المنحة الى 120 طالبا عراقيا سنويا”.