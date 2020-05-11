الحبوب تواصل تجهيز المطاحن بحصة جديدة من الخلطة المقررة للحنطة

الكميات المسوقة لمخازنها وسايلواتها تجاوزت (542) الف طن

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة عن مواصلة ملاكاتها في فرع نينوى بتجهيز المطاحن بحصة جديدة من الخلطة المقررة من الحنطة .

واوضح مدير عام الشركة المهندس عبد الرحمن عجي طوفان ان الملاكات العاملة في سايلو مشيرفة جهزت المطاحن بحنطة ناعمة درجة اولى( 731267) طنا حنطة ناعمة درجة ثانية (375278) طنا حنطة ناعمة درجة ثالثة ( 129314) طنا ، وبذلك تكون الكمية المجهزة (1235860) طنا فضلا عن مناقلةحنطة محلية اولى الى سايلو الدورة بكمية(841.560) طنا /18 سيارة ومناقلة حنطة محلية ثانية الى سايلو الدورة بكمية( 135.040) طنا / 3 سيارة ومناقلة حنطة محلية ثانية الى سايلو التاجي وبلغت (570.260 )طنا /12 سيارة.

وفي سياق اخر اشار المدير العام الى ان ملاكات سايلو كركوك باشرت باستقبال الشاحنات الواردة من فرع النجف والمحملة بكميات من الرز المحلي وسحب النماذج الاولية من قبل فاحصي وحدة السيطرة النوعية في الفرع وفحصها للتاكد من مطابقتها للمواصفات ومن ثم الايعاز بتفريغها في المسقفات المخصصة لها حيث بلغت الكميات المتسلمة (١٥٩٤٥٩) طنا من الرز الوارد من فرع النجف نوع ياسمين وبواقع (٤) شاحنات .

وفي جانب الزيارات الميدانية لمراكز التسويق في المحافظات للمتابعة والاشراف على تسويق كميات الحنطة المحلية موسم 2020 زار مدير عام شركة الحبوب فرع واسط واطلع على انسيابية التسويق والاليات المتخذة بتسلم الكميات المسوقة ، موجها الاهتمام بعمل وحدتي الاستعلامات والمختبر خلال موسم التسويق وحل الاشكاليات وتعزيز المواقع بملاكات فنية وادارية لامتصاص زخم العمل وخاصة ان ذروة العمل ستكون خلال الاسبوعين المقبلين .

هذا استمع المدير العام لشرح قدمه مدبر فرع واسط استعرض خلاله المتوقع انتاجها هذا الموسم ، بموجب تقديرات وزارة الزراعة ، اضافة إلى وضع الطاقات الخزنية في المحافظة ، فضلا ، عن استماعه لمسوولي الوحدات الذين استعرضوا المشكلات والاحتياجات.

على صعيد متصل اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب عن تجاوز كميات الحنطة المحلية المسوقة لمخازنها وسايلواتها ( 542) الف طن ومباشرة صومعة خان ضاري ببغداد بتسلم اول الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين .

وقال المدير العام ان حملة التسويق في المحافظات تتواصل بوتيرة متصاعدة بتسلم الحنطة المحلية وبانواعها ، مؤكدا مباشرة ملاكات صومعة خان ضاري غربي بغداد بتسلم اول كميات الحنطة المسوقة لموسم 2020 والتي كانت ( ٧٦٦٠) طنا ، مشيرا الى ان رقعة التسويق في بغداد أخذت تتسع لتصبح ثلاثة مراكز تسويق فتحت ابوابها أمام الفلاحين وهي صوامع الرصافة والدورة وخان ضاري .

وكشف المدير العام ان كميات الحنطة المحلية المسوقة للمركز التسويقية التابعة لفرع الشركة في واسط بلغت( 134,533) الف طن حنطة بأنواعها .

من جانب اخر اكد المدير العام خلال لقائه بعدد من اصحاب المجارش الاهلية في محافظة الديوانية التي لديها عقد مبرم مع الشركة ، ان شركته ستعمل جاهدة لحسم جميع المشكلات التي رافقت التعاقد مع المجارش الأهلية او الاليات التي رافقت توزيع الحصص على المجارش ، واضاف وجهنا الاقسام ذات العلاقة بدراسة هذه الشكاوى وعرض الاسباب والسبل التي تؤمن حقوقهم على وفق العقد المبرم معهم .

وذكر المدير العام ان عددا من اصحاب المجارش في محافظة الديوانية كانوا قد قدموا شكاوى بينوا فيها المشكلات التي رافقت عمل المجارش المتعاقدة مع شركته التي سببت الضرر لاصحاب المجارش .