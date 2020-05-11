زهراء عماد.. التدريب عبر برنامج ZOOM يحافظ على اللياقة البدنية

بغداد ـ فلاح الناصر:

تؤدي لاعبة نادي بلادي لفئة السيدات بكرة القدم، زهراء عماد، تدريباتها المنتظمة في منزلها عبر برنامج zoom ، بهدف الحفاظ على اللياقة البدنية وبمتابعة دقيقة للملاك التدريبي للفريق بقيادة المدربان سامر سعد وثائر كاظم، اللذين تعدهما صاحبي الفضل في تطوير قدراتها، اذ هنالك برنامجا تدريبيا جيدا يحقق الفائدة للاعبات النادي ويسهم في الابقاء على جاهزية الجميع بدرجة لياقة بدنية عالية.

واوضحت اللاعبة الحاصلة على شهادة البكالوريوس من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد، ان كرة القدم في نادي بلادي تشهد اهتماما كبيرا من الملاك التدريبي وحرصا على تطوير قدرات اللاعبات، فضلا على متابعة متواصلة من إدارة النادي وفي مقدمتها رئيس الهيئة الإدارية مظاهر جليل، وتمكن بفضل ذلك الاهتمام والدعم ان يحقق الفريق إنجازات جيدة في المشاركة ضمن البطولات الخاصة بفئة السيدات لكرة القدم.

وبينت ان كرة القدم للسيدات في العراق، تحتاج إلى المزيد من الاهتمام الحكومي، سيما الجهات المسؤولة عن ملف الرياضة ممثلة بلجنة الشباب والرياضة في البرلمان، ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية، واتحاد الكرة، لكي تكون كرة القدم لفئة السيدات منافسة على الصعيد الخارجي اسوة بدول الجوار العربية او القارية وصولاً إلى العالمية، وهذا يأتي بضرورة إيلاء حواء الدعم المتواصل وتهيئة مستلزمات النجاح من ملاعب خاصة للتدريبات وتوفير جميع مقومات التفوق، إلى جانب تكثيف اقامة البطولات والمهرجانات الخاصة بهذه الفئة.

ووجهت اللاعبة مناشدتها إلى الهيئة التطبيعية في اتحاد الكرة ان تعيد لكرة السيدات ومنافساتها الألق وان تعمل على اطلاق البطولات في حال استقرار الاوضاع والقضاء على فايروس كورونا، وتشكل المنتخبات الوطنية من أجل الاعداد الناجح للمشاركات الخارجية.

واضافت اللاعبة زهراء عماد، مواليد بغداد في الخامس من شهر آب عام 1995، أنها بدأت ممارسة كرة القدم في أندية، البيئة والأسكان والكهرباء، قبل الالتحاق بفريق نادي بلادي وهي حاليا تحمل شارة قيادة الفريق “الكابتن”، وشاركت في العديد من البطولات اخرها عام 2019 بالحصول على المركز الثالث لدوري كرة الصالات العراقي للسيدات، مبينة ان هذه البطولة شهدت تقديم الفريق للإداء الفني المتميز.

اللاعبة زهراء، سبق ان انتظمت في معايشة تدريبية مع نادي أنطاليا سبورت التركي عام 2018، وفيها حصلت على المزيد من الثقة في ممارسة كرة القدم، تؤكد ان التجربة كانت محطة مهمة لتطوير القدرات الفنية بفضل ما يملكه النادي من مقومات متقدمة جدا في الاهتمام بكرة القدم للسيدات.

زهراء تشجع فريق الزوراء على الصعيد المحلي، في حين هي من مشجعي فريق برشلونة الإسباني على الصعيد العالمي، ولاعبها المفضل هو الارجنتيني ليونيل ميسي، اما الافضل برأيها من اللاعبات فهي البرازيلية مارتا.