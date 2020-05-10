أثارت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ إعجاب متابعيها، بإطلالتها الجديدة، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي. وعلّقت نوال على الصورة، مستعينة بكلمات أغنيتها الشهيرة “الليالي”، قائلة: “حبك يا غالي غيرلي حالي على شوقي ليك بصحى وبنام”. يُذكر أن نوال كانت قد طرحت أغنية “اتحاربت”، شارة المسلسل المصري “سلطانة المعز”، الذي يعرض حالياً في رمضان، في الموسم الرمضاني، من بطولة الممثلة المصرية غادة عبد الرازق. وكانت اكثر من فنانة مصرية قدمت تهنئة للزغبي بعد ادائها الشارة لما حملته الاغنية من تكامل في النص واللحن والاداء. وكانت الزغبي قامت بأداء شارة اكثر من مسلسل كان اخرهم اغنية ملعون ابو الناس العزاز لمسلسل لأعلى سعر الذي قامت ببطولته النجمة نيللي كريم.