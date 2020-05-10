أديل تشكر طواقم الرعاية الطبية البيضاء بعيد ميلادها الـ 32

الصباح الجديد-وكالات:

وجهت اديل رسالة شكر لكل الأطقم الطبية “الذين يحفظوننا بأمان بينما يخاطرون بحياتهم”، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية الـ “بي بي سي” ، وطالبت الملايين من معجبيها عبر السوشيال ميديا بأن يكونوا عاقلين، وتعني أن يبقوا في بيوتهم ويحافظون على التباعد الجسدي والإجتماعي للفترة المقبلة حتى يتراجع الفيروس ومعدل الإصابات المرتفع في بريطانيا حيث ارتفعت لتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

ونشرت أديل صورة حديثة لها على موقع تبادل الصور الإجتماعي “إنستغرام” مع تعليق: “شكراً على كل هذا الحب آمل أن تظلوا جميعاً آمنين وعاقلين خلال هذا الوقت الجنوني… أود أن أشكر المستجيبين الأوائل والعاملين الأساسيين (الأطقم الطبية) الذين يحافظون على سلامتنا بينما يخاطرون بحياتهم! أنتم حقاً ملائكة”.

يذكر انه من المتوقع بأن تقدم أديل على إصدار البوم غنائي جديد هذا العام، وسيكون أول ألبوم لها منذ خمس سنوات.

واشتهرت المغنية الحائزة على كثير من جوائز “غرامي” و”بيلبورد” و”أوسكار” و”اسطوانات بلاتينية” وشغلت الرأي العام لمدة طويلة بقصة انفصالها وطلاقها الودي عن زوجها ووالد إبنها الوحيد إنجيلو رجل الأعمال سايمون كونيكي في عام 2019.