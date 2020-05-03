مستثمرون يجمعون مليارات الدولارات بفضل كورونا

الصباح الجديد – وكالات:

أظهرت بيانات أن بنوك الاستثمار حصلت على دخل قياسي للرسوم من إدارة إصدارات سندات الشركات حتى نهاية أبريل الماضي، إذ سارعت الشركات لجمع الأموال لمساعدتها على تجاوز أزمة كوفيد-19.

وأظهرت البيانات أن أقسام سندات الشركات جنت 10.6 مليار دولار من الرسوم في أول أربعة أشهر من العام، بارتفاع 24% مقارنة مع مستواها نفس الفترة من عام 2019.

ويضخ مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي تحفيزا غير مسبوق في السوق، بما في ذلك عبر شراء سندات شركات، مما يضفي جاذبية عليها كأداة لجمع التمويل للشركات.