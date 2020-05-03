  • الأحد , 3 مايو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

مستثمرون يجمعون مليارات الدولارات بفضل كورونا

شؤون أقتصادية
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الصباح الجديد – وكالات:

أظهرت بيانات أن بنوك الاستثمار حصلت على دخل قياسي للرسوم من إدارة إصدارات سندات الشركات حتى نهاية أبريل الماضي، إذ سارعت الشركات لجمع الأموال لمساعدتها على تجاوز أزمة كوفيد-19.

وأظهرت البيانات أن أقسام سندات الشركات جنت 10.6 مليار دولار من الرسوم في أول أربعة أشهر من العام، بارتفاع 24% مقارنة مع مستواها نفس الفترة من عام 2019.

ويضخ مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي تحفيزا غير مسبوق في السوق، بما في ذلك عبر شراء سندات شركات، مما يضفي جاذبية عليها كأداة لجمع التمويل للشركات.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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