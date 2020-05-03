4 مليارات دولار.. فيروس كورونا يرفع نفقات أمازون

الصباح الجديد – وكالات:

شهدت شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت ارتفاعا مفاجئا في الطلب، وقالت شركة أمازون، أكبر شركة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت إنها قد تتكبد أول خسارة فصلية في خمس سنوات بسبب إنفاقها ما لا يقل عن أربعة مليارات دولار لمواجهة جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك خطط لإجراء اختبارات كوفيد-19 لعامليها وتزويدهم بأدوات وقاية، ودفع أجور أعلى.

وشهدت شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت ارتفاعا مفاجئا في الطلب إلى مستويات مماثلة على نحو أكبر لموسم العطلات الشتوي، إذ أمرت الحكومات في أنحاء العالم الشعوب بالبقاء في المنازل في مسعى لاحتواء الفيروس.

وكانت أمازون في قلب الاضطرابات التي ولدها الإغلاق الشامل، إذ عملت على توظيف 175 ألف شخص إضافي للتعامل مع طلبات الشراء وقصرت لفترة وجيزة خدمات مستودعاتها على أوراق المرحاض.

في المقابل، قالت أمازون إنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة أربعة مليارات دولارات أو أكثر في ظل أوضاع طبيعية في الربع الثاني الحالي، لكن بدلا من ذلك يُنفق ذلك المبلغ على الاستجابة للجائحة.

وتتوقع الشركة أن يسجل الدخل التشغيلي نطاقا يتراوح من خسارة 1.5 مليار دولار إلى ربح 1.5 مليار دولار، مقابل ربح 3.1 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.

وارتفعت إيرادات الربع الأول 26 بالمئة إلى 75.5 مليار دولار وهو ما يزيد عن متوسط توقعات المحللين البالغ 73.6 مليار دولار وفقا لبيانات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف.

وتعكس تلك الأرقام ثلاثة أسابيع فقط من البيانات من وقت إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا وباء عالمي.

وتقدم توقعات أمازون لمبيعات الربع الثاني صورة أوضح، إذ تتوقع الشركة أن تقفز الإيرادات 28 بالمئة إلى 81 مليار دولار.

وانخفضت أرباح أمازون خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 2.5 مليار دولار في مقابل 3.6 مليار دولار قبل عام.