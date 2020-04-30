بغداد ـ الصباح الجديد:
تواصل وزارة الشباب والرياضة ادامة وصيانة ملعب الشهيد محمد مصبح (الفيحاء سابقاً)، سعة ١٠ الاف متفرج وملاعب التدريب وارضياتها في المدينة الرياضية في البصرة لتكون بالجاهزية المطلوبة.
وكذلك فقد واصلت دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة عملية الادامة والسقي لارضية ملعب البصرة الدولي ٦٥ الف متفرج.. كما نفذت الدائرة حملة لأزالة الادغال والنفايات في مقر الدائرة بالمجمع الشبابي قرب ملعب الشعب الدولي.
إدامة ملعب الشهيد محمد المصبح
بغداد ـ الصباح الجديد:
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