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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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إدامة ملعب الشهيد محمد المصبح

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
تواصل وزارة الشباب والرياضة ادامة وصيانة ملعب الشهيد محمد مصبح (الفيحاء سابقاً)، سعة ١٠ الاف متفرج وملاعب التدريب وارضياتها في المدينة الرياضية في البصرة لتكون بالجاهزية المطلوبة.
وكذلك فقد واصلت دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة عملية الادامة والسقي لارضية ملعب البصرة الدولي ٦٥ الف متفرج.. كما نفذت الدائرة حملة لأزالة الادغال والنفايات في مقر الدائرة بالمجمع الشبابي قرب ملعب الشعب الدولي.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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