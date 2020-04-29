نور صبري يشكر الجماهير والسفاح يشيد بمسيرته بين الشباك

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعرب حارس مرمى المتتخب الوطني الأسبق نور صبري، عن شكره لردة فعل جماهيره بعد قرار اعتزاله.وقال صبري في منشور له على صفحته في انستغرام، ان الكلمات خانته ولم يستطع الكتابة بعد ما قيل من كلمات بحقه.وقدم صبري اسفه لكل شخص أساء له بقصد او من دون قصد، مبينا انه سعيد بما قيل بحقه.واشار الى ان ما قدمه يتمنى لو سيبقى خالدا في تاريخ الكرة العراقية.

وجه النجم الدولي السابق الملقب بـ(السفاح) يونس محمود، رسالة الى زميله نور صبري، بعدما اعلن الأخير اعتزاله اللعب نهائياً.

وأعلن صبري اعتزاله لعب كرة القدم، نهائياً بعد مسيرة طويلة مع الساحرة المستديرة استمرت لـ20 عاماً. وقال محمود عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، “نعم كنت زميلي في الملعب لسنوات طويلة، فزنا معا في العديد من المباريات، وخسرنا في أخرى، فهذه كرة القدم، واجمل من ذلك اننا كنا زملاء في المنتخب الوطني، فقد تقاسمنا لحظات مليئة بالفرح والضحك، وكذلك تقاسمنا الحزن”. وأضاف “اتمنى لك حياة سعيدة في مشوارك القادم وان يكتب لك النجاح دائما فانت تستحق ذلك بكل تأكيد”.

وخاض الحارس الذي يلقب بـ”الامبراطور”، 100 مباراة دولية مع اسود الرافدين، استطاع ان يحافظ على عذرية شباكه لـ33 مباراة.