ألعاب القوى يشدد على احترام آراء الاتحادات الرياضية

بغداد ـ الصباح الجديد:

شدد اتحاد العاب القوى على ضرورة احترام آراء الاتحادات الرياضية وعدم مصادرة ارائها من خلال تصريحات فردية في وسائل الإعلام تفبرك على أنها آراء الاتحادات خصوصا فيما يخص الكابينة الوزارية في حكومة الكاظمي.

وأكد رئيس الاتحاد الدكتور طالب فيصل ان : العاب القوى تربطه علاقة طيبة بوزارة الشباب والرياضة وهناك تجاوب من الوزير للأفكار والرؤى التي يتم طرحها عبر اللقاءات والاجتماعات المستمرة بين الأطراف الرياضية.

وشجب فيصل أن : يتحدث أي شخص بأسم اتحاده على أن هناك فجوة بين الاتحادات والوزارة على العكس العلاقة الوطيدة التي حرصت الوزارة لخلقها مع الاتحادات من خلال الاجتماعات المستمرة وطرح عدد من الأفكار والمشاريع وقد يكون هناك اختلاف فيما يطرح لكن هذا لايعني تقاطع ابدا بل إن الوزارة تعاملت بكل شفافية وديمقراطية بطرح الآراء.وأضاف ان : العاب القوى التمست من الوزارة تعاون كبير ليس فقط مع العاب القوى بل عدد كبير من الاتحادات اوعزتنا بالتعاون الكبير بينهم وبين الوزارة.

وختم فيصل أن : تأخر مستحقات الرياضيين من الرواتب ومخصصات مالية لها أسبابها نتيجة التغيير الذي طرأ على قانون اللجنة الأولمبية لكن ثقتنا كبير بالوزارة بشخص الوزير لإيجاد حل سريع لإطلاق المخصصات المالية لجميع الاتحادات.