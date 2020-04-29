20 ناديا يوافقون على تأسيس رابطة الدوري الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

أبدت أندية الدوري الممتاز، موافقتها بشكل رسمي على مقترح تشكيل رابطة أندية الدوري الممتاز والذي قدمه عضو الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط فراس بحر العلوم.

وقال بحر العلوم في تصريحات صحفية، إن مقترح تأسيس رابطة أندية الدوري الممتاز لابد منه وتجاوبت معه الأندية لأنه بات ضرورة ملحة لأن يكون هناك رابطة للأندية المحترفة في العراق تنظم مسابقة الدوري ويكون لها شخصية مستقلة.

وأوضح أن الدوري العراقي يتعرض لإهمال وتراجع واضح حتى في تصنيف الاتحاد الآسيوي للعبة والسبب سياسة الاتحاد السابق الذي لم يتمكن من وضع منهاج محترم للدوري ويكون ملزما للجميع.وأشار بحر العلوم، إلى أن الرابطة سيكون لها دور فاعل في تسويق الدوري وحقوق النقل التلفزيوني وتطوير المسابقة بما ينعش الأندية اقتصاديا وفنيا.

وأكد أن المشروع تم رفعه إلى اللجنة التطبيعية، رغم أن الرابطة لها الحق أن تعمل بشكل مستقل عن الاتحاد، لكننا نؤمن بضرورة أن تلعب الأندية دورا فاعلا في تطوير الكرة العراقية.

يشار إلى أن 20 ناديا من أندية الدوري الممتاز وافقت على تأسيس رابطة الأندية الممتازة بعد طرح المشروع وتفاصيله.