كأس الأفضل في نزالات ملك الحلبة تتويج لمسيرة طويلة مع الفن النبيل

حكم الملاكمة الدولي .. محمد نعمة:

بغداد ـ الصباح الجديد:

قدمت رياضة الملاكمة في العراق العديد من الابطال الذين سجلوا انتصارات كبيرة ودونوا اسماؤهم باحرف من ذهب في البطولات الخارجية، فكانوا سفراء لرياضة الفن النبيل بتفانيهم وحرصهم على تسجيل النجاح واثبات مقدرة اللعبة التي تملك سجلا عاليا من التفوق في البطولات الكبيرة بفضل ما وصل إليه نجومنا السابقين من تألق واضح وجدير بالإحترام في مشاركاتهم الخارجية.

ولم يقتصر النجاح على الابطال من اللاعبين، بل كان لقضاة اللعبة نجاحات مهمة في قيادتهم لنزالات الملاكمة بجدارة تامة، فكسبوا الإشادة والثناء وارفع درجات التقويم في ضوء تقديمهم للمستويات المتقدمة.

نقطة البداية

الحكم الدولي محمد نعمة، يعد واحدا من ابرز قضاة الفن النبيل، هو من اسرة رياضية متخحصصة باللعبة، بدأ حياته لاعبا في نادي الفارس العربي تحت اشراف المدرب توفيق منصور، ثم شقيقه كاظم نعمة، وانتقل إلى أندية الجوية والتجارة، حققت ألقاب على صعيد البطولات الخاصة بالفئات العمرية، لعتزل اللعب عام 1989.

لأنه يهوى البقاء في حلبات اللعبة، قرر الدخول في الدورات التحكيمية بعد اعجابه بشخصية الحكم وايضا لايمانه بمؤهلاته في الوصول إلى ابعد المديات بارتداء قميص التحكيم، فكان حريصا على البدء التعلم وتدوين كل ملاحظة في اثناء مشاركاته بالدورات التحكيمية، تدرج حتى حاز على الباج الدولي عام 2016.

محاضرات وقانون

كان حريصا على المواظبة في الحضور لتدريبات المنتخبات الوطنية قبل تطبيق الحظر، حيث كان اللاعبون يؤدون التدريبات في قاعة المركز التدريبي للاتحاد في مجمع المدينة الشبابية باشراف اتحاد اللعبة، يؤدي الحكم الدولي محمد نعمة دورا مهما في تثقيف الملاكمين وتوجيههم عبر دروس ومحاضرات نظرية وعملية لتعديلات القانون الخاص بالملاكمة مع شرح وافي لكل حالة تحدث اثناء النزالات، مبينا انه يحرص على ايصال رسالته للملاكمين والعمل على تلافيهم الاخطاء التي قد يقعون بها في النزالات، سيما ان التعديلات الحديثة تطرأ على القانون، ربما تغيب عن لاعبينا الشباب.

يضيف: اتحاد اللعبة يحرص على تقدم المستوى الثقافي للملاكمين الواعدين، فهو يتابعهم بشكل دؤوب ويشجعهم على النجاح ويستمع لمشكلاتهم ويعمل على حلها، مع تأمين متطلبات اللاعبين من أجل تهيئة الاجواء الملائة والارضية المناسبة لكي يحققوا النجاحات في البطولات الخارجية.

بطولات وألقاب

عن اخر مشاركاته، اوضح الدولي محمد نعمة، قائلا: اخر مشاركة لي كانت تحكيم نزالات في بطولة ملك الحلبة التي اقيمت في السويد، والحمد لله توجت بالحصول على جائزة أفضل حكم في البطولة التي اقيمت باشراف الاتحاد الأوروبي للملاكمة وكانت شهر كانون الثاني من العام الحالي 2020، وحكمت نحو 29 نزالاً في منافساتها.

وكنت في البطولة الحكم العربي الوحيد، فيما كان يشارك ايضا ملاكمين من الأردن، هي بطولة محترفين متقدمة وفيها مشاركة واسعة لنجوم اللعبة من الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي للملاكمة، وحاز على لقبها ملاكم نرويجي الجنسية مغربي الأصل.

يتابع القول: قبلها كنت احد المشاركين في بطولة الفتاة الذهبية في السويد ايضا وكنت الوحيد من قارة آسيا مشاركا كحكم في إدارة نزالات البطولة التي توجت بها لاعبة كندية ثم وصيفتها من تايلاند بعد منتافسة مثيرة وسط حضور كبير للجمهور.

ويوضح انه شارك في بطولة اقيمت في فنلندا وعلى هامشها اشترك في دورة متقدمة مصنفة توفرت لي الفرصة في إدارة نزالات فيها وفي هذه الدورة رشحت بفضل ما قدمته من مؤهلات فنية وتميز في الدورات التحكيمية التي اقيمت في السليمانية ثم فنلندا وهنغاريا، وكانت محطات مهمة لتعزيز مسيرتي في رياضتي المفضلة.

الأولمبياد والشهادات

ويشير الحكم الدولي الحاصل على شهادة 2 star ، ان الحكم العراقي يتميز بالشجاعة والثقة في إدارة النزالات ضمن اكبر البطولات الخارجية، ويحرص على الاطلاع والتعلم والاستفادة من المشاركات في دورات او بطولات لتنمية قدراته الفنية في ميدان التحكيم، واما بشأن التحكيم في الأولمبياد فهو حلم لجميع القضاة لكنه يتوقف على حصول الحكم على تصنيف وشهادة فئة 3 star ، وهو ما يؤجل تسمية حكام من العراق للأولمبياد، لكنني اثق ان زملائي سيحصلون على هذا التصنيف في اقرب مشاركة لهم، نظرا للتحدي الذي يعيشونه والاصرار على ان يكون للعراق مقاعد في تحكيم نزالات دورات الالعاب الأولمبية.