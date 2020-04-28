كاظم ناصر السعدي

(١) نهتفُ بأعلى حُبنا نريد وطن الواقفون على حافة الهاوية يُصيبهم الهلع يسدّدون بنادقَ الخيانة لقتلنا نهتفُ ثانيةً اوراق الاقتراع المزيفةُ لن تُنجيكم ارحلوا قبل أن يُغرقَكم الطُوفان (٢) أغوصُ في أعماق الزُرْقة لأظفرَ بلؤلؤ المعنى في فردوس الكلام (٣) افكارٌ واسئلةٌ تتقافزُ في رأسي كيف الوصولُ الى النبع ضبابٌ كثيف على نافذة الرؤية

(٤)

في غيابة الجُب

لم تنتزع قسوةُ الآخر

من قلبي وردة يوسف

ها انا على اهبة للمحبة

(٥) من خيال الشاعر تنسابُ اغاني الصباح الازهارُ تَتَفتّحُ في حدائق البهجة الفراشات تطير على شفاه الضوء (6) خلق عالم الجمال لايعني تزجيج الخزف بالزرقة اعادة تشييىء الجنائن فرصةٌ للتمعن في الحياة تلك المزانة بالضوء توليد عالم جديد يبدأ بالحرية

(٧)

مولعٌ بشمِّ الرازقي

في حدائق المحبة

نهرُ المباهج المضيء

سلسبيل عطر الحياة

(٨)

كورونا دخل البلاد عَنْوة

بمنجله الخفي

حصدَ ما شاء من الارواح

القلوب صعدت الى الحناجر

سكون الشوارع والبنايات

ضَجَّ بالخوف والقلق

لم نعد نتنفسُ الهواء خارج البيوت

لا أحد يُحب الموت

لكن علينا أن لاننسى وباء اللصوص

(٩)

لايهمني ظاهر اللوحة

أو شكل الاطار

متعة الجمال

تأتي من الداخل الممتلئ

بألوانها المهّذبة

تسطع الرؤيا