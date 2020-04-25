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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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خلية الازمة النيابية: ضعف كبير في استجابة وزارة المالية لتحديات كورونا

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

أعلنت خلية الازمة النيابية، امس السبت، عن وجود شكاوى من أغلب المحافظين بعدم إرسال التخصيصات المالية اللازمة لمواجهة تحديات فيروس كورونا، مشيرة إلى وجود ضعف كبير بعدم استجابة وزارة المالية لاطلاق التخصيصات.

وقال الناطق باسم الخلية النائب فالح الزيادي في تصريح له إنه “اشرنا خلال الاسابيع الماضية ضعف كبير وعدم استحابة وزارة المالية في سرعة اطلاق التخصيصات المالية اللازمة”.

وأضاف الزيادي، أن “خلية الأزمة النيابية ومن خلال المتابعات الميدانية اشتكى محافظون عدة من هذا الضعف والتقاعس”، مؤكدا أن “وزارة المالية أثبتت تقصيرها الكبير وتراخيها تجاه الشعب العراقي”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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