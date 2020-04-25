الصحة العالمية: لا وجود لكورونا اوربي في العراق

طالبت بمعاقبة مروجي الخبر

بغداد- الصباح الجديد :

ردت منظمة الصحة العالمية، انتشار نوع جديد من فيروس كورونا المستجد في العراق.

وقال ممثل المنظمة في العراق، ادهم اسماعيل، في تصريح رسمي، إن “الأنباء حول انتشار نوع جديد من كورونا غير صحيحة، مؤكداً عدم وجود فحص للجينات بشأن طبيعة الفيروس في جميع العالم”.

وشدد اسماعيل على ضرورة معاقبة المروجين بوجود نوع جديد من كورونا، داعياً وسائل الإعلام إلى دعم الإجراءات الصحية”.

وكان مدير عام صحة المثنى الدكتور عون المالكي حذر من دخول فيروس كورونا المعروف بالنوع الأوروبي الأشد خطورة للمحافظة” لافتاً إلى أن”هذا النوع من الفيروس ظهرت أعراضه على المصابين مؤخراً”.

وقال مقرر خلية الأزمة البرلمانية جواد الموسوي ان هناك شكوك حول إمكانية انتشار فايروس كورونا الأوروبي شديد الفتك في العراق عن طريق بعض العائدين من أوروبا الذين قامت وزارة الصحة بحجرهم في منازلهم وعدم تخصيص أماكن حكومية لحجرهم لحين التأكد من سلامتهم”