اليابان تمنع النساء من التسوق

تعرّض رئيس بلدية مدينة أوساكا اليابانية لانتقادات لاذعة بعد اقتراحه أن يقوم الرجال بالتسوق في أثناء فترة تفشي فيروس كورونا المستجد لأن النساء “يحتجن إلى وقت طويل” لاتخاذ القرار.

وقد أعلنت اليابان حالة طوارئ بسبب تفشي الوباء، وطُلب من المقيمين في بعض المناطق التسوق بنحو أقل تواتراً وإرسال فرد واحد فقط من العائلة للحد قدر الإمكان من التسبب بازدحام.

وقال رئيس البلدية، ايشيرو ماتسوي، للصحفيين إنه يجب تكليف الرجال القيام بتسوق البقالة لأن “النساء يستغرقن وقتاً طويلاً في جولاتهن ويترددن كثيراً قبل اتخاذ قرار شراء هذا المنتج أو ذاك”.

وأضاف: “يمكن للرجال أن يجمعوا الأشياء التي طلب منهم شراؤها ويعودوا إلى المنزل، لذلك أعتقد أنه من الجيد أن يذهبوا للتسوق وتجنب الاتصال البشري”.