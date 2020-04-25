الشباب والرياضة تشدد على الإلتزام بمعايير الصحة والسلامة في إنجاز ملعب الانبار

هنأت نادي القوة الجوية لمناسبة عيد تأسيسه الـ89

إعلام الوزارة:

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض، ان الوزارة ستواصل رحلةالاعمار وانجاز المشاريع الرياضية التي تخدم قطاعي الشباب والرياضة، مبينا على ضرورة الاستمرار على نفس الوتيرة والهمة العالية لإعادة الروح لمشروع ملعب الانبار ٣٠ الف متفرج الذي يعتبر من المشاريع الرياضية المهمة في المحافظة خصوصًا والعراق عمومًا لكون مخططات وتصاميم المشروع تطابق مواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

واضاف السيد الوزير، على ضرورة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة ولاسيما في ظل تفشي وباء فايروس كورونا المستجد. واستمع السيد الوزير لشرح مفصل من مدير الشركة بشأن أعمال الهدم وعزل الهيكل للمسقف الحديدي ونسب الإنجاز.

من جانب اخر، اكدت وزارة الشباب الرياضة، على ان الأولمبية إستلمت أكثر من 11 مليار دينار السنة الماضية، ولم تسلمنا آلية صرف المبالغ الممنوحة لها حتى اللحظة.وقال مدير عام الدائرة الادارية والمالية والقانونية في وزارة الشباب والرياضة شاكر محمد عودة، في بيان صحفي ان “الوزارة بناءً على مطالبة احد عشر عضوا من اعضاء الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي بتسليمهم الحسابات الختامية لأموال اللجنة للسنوات الأربع الاخيرة وإرسالهم خطاباً رسمياً لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي بشأن ذلك، وقدر تعلق الأمر بالوزارة و لجنة القرار 140 بالنسبة للأموال الممنوحة من قبل الحكومة للجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية لعام 2019” فإنها توضح أن المبالغ الممنوحة من قبل الحكومة خلال عام 2019 كانت كالآتي: أولاً: (ستة مليارات و425 مليون دينار) للجنة الأولمبية للأشهر الثلاثة الاولى ( كانون الثاني، شباط، آذار لسنة 2019).

ثاميا: (اربعة مليارات و699 مليون و683 الف و713 دينار ) للمدة من شهر نيسان ولغاية شهر كانون أول لسنة 2019.وأي ان إجمالي المبلغ الممنوح إلى اللجنة الأولمبية والمُستلم من قبلهم خلال عام 2019 بلغ ( 11 مليار و124 مليون و683 الف و713 دينار عراقي).

ثالثا: منحت لجنة القرار (140 ) من شهر (4) حتى شهر (12) لسنة 2019 مبلغًا وقدره ( 16 مليار و 399 مليون و 200 الف و403 دينار عراقي) إلى الاتحادات الرياضية.

من جانب اخر، قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض، التهنئة الى الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية بمناسبة الذكرى الـ89 لتأسيسه، مبينا ان النادي الذي تأسس عام 1931، يعد من اقدم الاندية العراقية، وفريق القوة الجوية احد ابرز اقطاب الكرة العراقية، إذ وتمكن من تحقيق انجاز غيرمسبوق للكرة العراقية بفوزه بلقب كاس الاتحاد الاسيوي لثلاثة اعوام متتالية.

واكد السيد الوزير ان ابواب الوزارة مفتوحة دائماً امام نادي القوة الجوية والاندية العراقية الاخرى لتقديم الدعم والاسناد حتى يتمكنوا من الوقوف فوق منصات التتويج ورفع اسم العراق عاليا في المحافل الدولية.