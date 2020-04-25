بسبب عدم قدرتها على العودة لمصر بسبب إجراءات توقف الطيران في أعقاب أزمة انتشار ​فيروس كورونا​ عالمياً، اضطرت الممثلة السورية ​سوزان نجم الدين​ للاعتذار إلى أسرة مسلسل “لما كنا صغيرين” مع خالد النبوي، محمود حميدة، وإخراج محمد علي والذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي. من ناحية أخرى، حضرت نجم الدين فعاليات مهرجان “الفجيرة”، كضيفة شرف للمهرجان خلال دورته الثالثة، ولفتت الأنظار بإطلالتها وبعفويتها في التصرف. وكان عدد من الفنانين خرجوا من السباق الرمضاني هذا العام، اما بسبب توقف رحلات الطيران او صعوبة اللحاق بالموسم الحالي بعد تأخر تصوير مشاهد الاعمال بسبب الحجر المنزلي وحظر التجول.