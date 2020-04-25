  • السبت , 25 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

إنريكي إغليسياس يستمتع بالحجر المنزلي على طريقته الخاصة

الصفحة الأخيرة
التعليقات على إنريكي إغليسياس يستمتع بالحجر المنزلي على طريقته الخاصة مغلقة
23 views

الصباح الجديد-وكالات:

نشر عدد من النجوم والمشاهير صورا وفيديوهات تشجع الناس على التزام منازلهم تجنبا للعدوى بفيروس كورونا. ومع ان البعض تحدث عن الملل خلال فترة الحجر فان البعض الاخر عبر عن سعادته بتواجده في منزله مع عائلته ولأسباب عدة، من ضمنهم النجم الإسباني الوسيم إنريكي إغليسياس.

ودعا إغليسياس الى الالتزام بالحجر المنزلي لأنه يمكن ان يكشف امورا جميلة تتعلق بالعائلة لم ننتبه اليها بسبب الانشغالات في الايام الاعتيادية، وان ينظروا الى الجانب الايجابي من الموضوع خاصة في حال كانوا يمتلكون موردا ماديا ثابتا.

وكشف إغليسياس طريقته الخاصة في الإستمتاع مع عائلته وطفليه في فترة الحجر المنزلي المطبق في معظم دول العالم، وظهر بالفيديو يلاعب طفليه التوأم نيكولاس ولوسي حيث ترك طفليه التوأم توماس ولوسي يمتطيان ظهره كالحصان في حديقة منزله الفاخر.

يشار إلى أن إنريكي إغليسياس أب لثلاثة أطفال، التوأم توماس ولوسي وابنته الأصغر ماري التي ولدت في 30 يناير كانون الثاني 2020 من العام الجاري من زوجته لاعبة التنس المعتزلة وسيدة الأعمال الروسية آنا كورنيكوفا المرتبطة بإنريكي إغليسياس منذ 17 عاماً، ويعيشان حياة عائلية سعيدة برغم كثرة انشغالاتهما وارتباطاتهما المهنية.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة