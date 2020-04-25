سيارات فاتحة للشهية ابتعد عنها في نهار رمضان

الصباح الجديد-وكالات:

يحتوي عالم السيارات على العديد من التصميمات، الفارهة الفاخرة، الرياضية الخارقة، لكن الفئة الأكثر جاذبية بالنسبة لعشاق السيارات، ما تسمى فاتحة الشهية، والتي صممت بأشكال متعددة من الفواكه والخضار.

ومنذ الظهور الأول للسيارة الأولى في التاريخ التي قام باختراعها كارل بنز في عام 1885 بألمانيا، ظهرت العديد من الطرازات والموديلات الغريبة والطريفة، اخرها أطلقتها شركة “فولكس فاغن”، ومن ثم قامت شركة التأثيرات البصرية “أسايلم” بتعديلها وإعادة صياغة التصميم، بتكليف من شركة “بيرد آي” الأميركية للأطعمة المجمدة من أجل حملة دعائية كبيرة. وظهرت على شاشات التلفزيون عام 2005.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لطرازات أخرى غريبة، جميعها مستوحاة من شتى أنواع الطعام، من ضمنها سيارة بشكل دجاجة، ودراجة وسيارة جاءت على هيئة شطيرة من البرجر، وواحدة أخرى صممت بالكامل من الجبن.

ولم تغب الخضروات والفواكه عن القائمة حيث ظهرت صورًا لسيارة زينت وصممت بشكل الجزر، وأخرى بتصميم مستوحى من ثمرة البرتقال، الموز والبطيخ.