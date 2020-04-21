أسعار الخام الأميركي ترتفع بعد انهيارها الحاد قبل يوم واحد

الصباح الجديد – متابعة:

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر آيار امس الثلاثاء، بعد انهيار حاد شهدته أمسن العقود ذاتها، جراء امتلاء مخزونات النفط في الولايات المتحدة بشكل شبه كامل، وتراجع الطلب.

وأورد موقع “بلومبرغ”، تداول عقود الخام الأمريكي لشهر آيار، بحلول الساعة 09:11 بتوقيت موسكو، عند مستوى 1.3 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 103% عن سعر التسوية السابق.

وكانت شهدت أسواق النفط أمس الأول الاثنين انهيار أسعار الخام الأمريكي، وتحديدا عقود شهر آيار، في واقعة لم يسبق حدوثها من قبل.

وانهت عقود آيار تعاملات أمس عند مستوى 37.63- دولار للبرميل (مستوى سالب)، بانخفاض نسبته 305.97%.

وعزا الخبراء تداول العقود عند مستوى سالب، لعدة أسباب منها الفنية، إذ أن هذه العقود تنتهي صلاحيتها الثلاثاء (21 نيسان 2020) – امس -، أي أن من يمتلك عقدا من هذا النوع سيضطر إلى الذهاب من أجل استلام النفط.

وبسبب امتلاء مستودعات التخزين في الولايات المتحدة بدأ التجار في التخلص من هذه العقود، إذ أن من سيستلم النفط بموجب هذه العقود لن يجد مكانا لتخزين الكمية المستلمة، ولو وجد المكان، فإن تكلفة التخزين ستكون مرتفعة للغاية.

وتداول العقود بالسالب يعني أن البائع مستعد أن يدفع للمشتري مقابل امتلاك العقد، وهذا أقل تكلفة للبائع من تكاليف امتلاك النفط وتخزينه.