جامعة كربلاء تقيم مؤتمرها العلمي الدولي الثامن للعلوم والتكنولوجيا 2020

بمشاركة أكثر من 250 باحثا من داخل العراق وخارجه

بغداد _ الصباح الجديد :

اقامت كلية العلوم في جامعة كربلاء المؤتمر الدولي الثامن اون لاين عبر برنامج (zoom) الذي عقد تحت شعار التقدم العلمي والتكنولوجي مؤشر لازدهار البلدان وتطورها، بمشاركة أكثر من 250 باحثا من داخل العراق وخارجه .

وقال رئيس الجامعة الدكتور باسم السعيدي في كلمته عبر البرنامج الإلكتروني (zoom) ان المؤتمر يهدف الى تعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي في خدمة المجتمع وايجاد الحلول لمشكلاته، واتاحة الفرصة للباحثين والمهتمين بمجالات العلوم والتكنولوجيا بتلاقح الافكار في الاختصاصات العلمية المختلفة والقضايا البحثية، وكذلك ثورة المعلومات الالكترونية التي يشهدها العالم.

واضاف السعيدي ان كلية العلوم بادرت بالمضي قدما بانعقاد مؤتمرها الدولي الثامن عبر التطبيقات الإلكترونية وبشكل ONLINE من اجل اعطاء فرصة للباحثين في التواصل العلمي وفي جميع الاختصاصات العلمية للمساهمة في تقليل ازمة واثار COVID 19, من خلال الدراسات العلمية والمختبرية في صناعة الوسط الناقل واجراء التجارب لإمكانية تحديد العلاج واللقاح وكذلك المساهمة في تصنيع وانتاج المستلزمات الطبية الخاصة بالأزمة.

من جهته قال عميد الكلية الدكتور جاسم العوادي، ان انعقاد هذا المؤتمر يضيف انجازا علميا جديدا من حيث عدد وطبيعة البحوث وطريقة وآلية التعامل معها باعتماد نظاما الكترونيا وبصورة كاملة من لحظة ارسال البحث من قبل الباحثين مرورا باستلاله ومن ثم تقييمه واتخاذ القرار بشأن قبوله من عدمه واعادته الى الباحثين لإجراء التعديلات عليه ومن ثم ارساله ثانية للمؤتمر للمشاركة.

واوضح عميد الكلية ان المؤتمر ناقش المشكلات التي تواجه القطاعات المختلفة في المجال التكنولوجي لا سيما في علوم الكيمياء وعلوم الفيزياء وعلوم الحياة وعلوم الحاسوب، واقتراح الحلول العلمية المناسبة لها، عبر الإفادة من نتائج البحوث العلمية.

من جانب اخر اقامت كلية الهندسة في الجامعة العراقية وبالتعاون مع مركز الحاسبة والانترنت /شعبة التدريب الفني ورشة عمل إلكترونية حاضر فيها الدكتور عمر حسين عن العنوان الفعال للبحث الأكاديمي كيف؟ ولماذا؟ بمشاركة عدد من التدريسيين والباحثين المختصين.

وتهدف الورشة الى تعلم الباحث أهمية اختيار عنوان سليم للبحث وماله من أهمية في سياق البحث، ومراحل تغيير عنوان البحث ضمن مرحلة البحث العلمي.

وناقشت الورشة أهمية اختيار عنوان للبحث العلمي مع مجموعة من الأمثلة من المجلات العالمية، وتحديد الأدوار والأوقات في اختيار عنوان البحث في الفريق البحثي بين المشرفين والطلاب.

من جانبه قام فريق مشترك من تدريسيي كلية الصيدلة وتجمع صيادلة من تكريت بإنتاج القناع الواقي الطبي لمكافحة جائحة كورونا على وفق المواصفات العالمية.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور جهاد ذياب محل دعمه المتواصل للمبادرات التي من شأنها تعزيز دور الجامعة في مساندة قطاعات الدولة كافة في مثل هذه الأزمات.

وفي الاتجاه ذاته بين مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية الدكتور جودت كاظم عباس “أن التدريسيين في كلية الصيدلة قاموا بتصميم النموذج الأول واختباره و أنشاء الخط الإنتاجي في مطبعة الجامعة بعد ان تم تدريب ملاك المطبعة على خطوات الإنتاج وبطاقة إنتاجية تقدر ب(٣٠٠٠ )قطعة يوميا، مؤكدا انه سوف يتم توزيع المنتج مجاناً على الملاكات الطبية (خط الصد الأول) في المؤسسات الصحية وأبناء القوات الأمنية للحد من تعرضهم لخطر العدوى والإصابة كونهم على تماس مباشر مع المصابين ”

وتابع المساعد العلمي ان خطة التوزيع ستشمل كل محافظات العراق وخصوصا المناطق التي تشهد حالات أصابة مرتفعة مثل النجف والبصرة وبغداد مشيرا الى ان المختصين في الجامعة يراعون المعايير العالمية في جودة المنتج وحاجة السوق له في ظل هذه الظروف الصعبة “.