  • الثلاثاء , 21 أبريل 2020
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تظاهرات في شتى المناطق اللبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

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الصباح الجديد – وكالات :
انطلقت يوم أمس الثلاثاء تظاهرات بواسطة السيارات في العديد من المناطق اللبنانية رفضا للأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، في ظل تفشي وباء كورونا في البلاد.
وأكد المشاركون أن التحرك يحترم شروط التباعد الاجتماعي والوقاية من فيروس كورونا، حيث ارتدوا كمامات واقية وأقلت السيارة الواحدة شخصين اثنين فقط.
وفي صيدا انطلقت السيارات من ساحة تقاطع إيليا في المدينة، حيث جابت الشوارع رافعة الأعلام اللبنانية، قابلتها على الشرفات والمباني رايات مماثلة تأييدا لتحركات المتظاهرين، وقد تقيد المشاركون بالإرشادات الصحية الوقائية.
وقال المتظاهرون إن مسيرتهم هذه تعد «رسالة تأكيد على استمرار ثورتهم التي لن تنطفئ وقيام مطالبهم بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، لحين انكفاء الوباء عن اللبنانيين وخروجهم من الحجر سالمين».

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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