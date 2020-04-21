وزارة التخطيط.. مشروع وطني لتوفير مليون فرصة عمل

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ المركزي وﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺼﺎرف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

بغداد ـ الصباح الجديد:

ﺗﻌﺰﻳﺰا ﻟﺪور اﻟﺸﺒﺎب داﺧﻞ المجتمع وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، اﻧﻄﻠﻖ «المشروع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب» ﺑﺈﺷﺮاف وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ المركزي وﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺼﺎرف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، حيث ﺟﺮى ﺗﻮﻗﻴﻊ أول ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ذي ﻗﺎر.

وأﻛﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ المشروع أﻧﻪ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻗﺮاﺑﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، ﻓﻲ وﻗﺖ أﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻧﻮري اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات ﻻﻧﻄﻼق المشروع ﻓﻲ ﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت.

اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﺒﺪ اﻟﺰﻫﺮة الهنداوي ان «المشروع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ الشباب يعد اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ قروض ميسرة ﻷﺻﺤﺎب ﻫﺬه المشاريع ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب». مبينا ان «اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮد ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋلى 35 ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 5 ملايين دﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد المشاركين ﻓﻲ المشروع اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺸﺮة أﺷﺨﺎص، وﻋﺪد المشاركين ﻓﻲ المشروع ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة أﺷﺨﺎص ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 350 ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 500 ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر».

وتابع الناطق باسم الوزارة ان «ﺗﺴﺪﻳﺪ المبلغ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار عشرة أﻋﻮام، ﻳﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء المدة، ﻛﻤﺎ أن جميع الاجراءات الخاصة بالمشروع يجهزها المطور اﻟﻀﺎﻣﻦ أو المكتب الاستشاري وتسلم جاهزة ﻷﺻﺤﺎب المشاريع».

واكد ان «ذي ﻗﺎر؛ أول ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ شركة المطور الضامن وستوفر ﻓﻲ المرحلة اﻷوﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳبا 2300 ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب، وﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﻄﻌﺘﻲ أرض، ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ﻧﺤﻮ (15) أﻟﻒ دوﻧﻢ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ زراﻋﻴﺔ، وﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ (200) دوﻧﻢ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ».

وﻳﺆﻛﺪ اﻟﻬﻨﺪاوي أن «العمل ﺟﺎر على المحافظات الاخرى وسيتم إﻃﻼق المشروع ﺑﺤﺴﺐ اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ إﻳﺠﺎد ﻣﻄﻮرين ضامنين وتخصيص قطع اراض». ولفت اﻟﻰ أن «المحافظات التي استكملت الاجراءات هي (اﻟﻨﺠﻒ وﺑﻐﺪاد واﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ وﻧﻴﻨﻮى واﻟﺒﺼﺮة واﻷﻧﺒﺎر) «.

وكانت وزارة التخطيط كشفت امس الثلاثاء، عن عزم الحكومة اطلاق عدة مبادرات واتخاذ اجراءات عاجلة للتخفيف من اثار انخفاض اسعار النفط العالمية، مبينة ان تاثير العراق بانخفاض النفط امر حتمي.

وقال الهنداوي إن “الحكومة عاكفة على اتخاذ عدة اجراءات عاجلة من اجل تخفيف اثار انهيار اسعار النفط العالمية وتاثير فيروس كورونا العالمي”. مضيفا ان “وزارة التخطيط اكملت مشروعين اولها مشروع وطن لتشغيل اكثر من 10 الاف شاب في مشاريع خاصة لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي، فضلا عن مشروع الاعتماد على الزراعة واطلاق مبادارات التنمية الزراعية”.

واوضح الهنداوي، ان “تأثير اقتصاد العراق بانخفاض اسعار النفط وازمة كورونا امر حتمي وان الحكومة مستمرة في مناقشة التداعيات لانهاء الازمة”.

من جانبه عقد المجلس الوزاري للاقتصاد مساء امس الاثنين، جلسة طارئة لبحث تداعيات الوضع المالي وانخفاض اسعار النفط، فيما اتخذ قرارات عدة.

وقال مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، إن «المجلس الوزاري للاقتصاد عقد مساء امس الاثنين، جلسة طارئة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين وحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب»، موضحاً أنه «حضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري ورئيس لجنة الطاقة هيبت الحلبوسي ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار احمد الكناني وعدد من الوزراء والمستشارين».

وأضاف البيان أنه «جرى خلال الاجتماع مناقشة تداعيات الوضع المالي والاقتصادي وانخفاض غير المسبوق لاسعار النفط، واتخاذ القرارات الداعمة والمُلحة لجهود محاربة وباء كورونا والحد من خطورته فضلا عن الاجراءات الوقائية المتلازمة مع حظر التجوال الكلي والجزئي».