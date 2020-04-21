  • الثلاثاء , 21 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

سيرين عبد النور مذيعة في رمضان

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الصباح الجديد – وكالات:
بعد خروج مسلسل “دانتيل” الذي تقوم ببطولته النجمة اللبنانية سيرين عبد النور من السباق الرمضاني حسبما أعلن منتج العمل جمال سنان، فاجأت أمس جمهورها في تغريدة لها على “تويتر” كشفت فيها اطلالتها خلال شهر رمضان من خلال تقديمها لبرنامج ترفيهي مع الفنان المصري أحمد فهمي.
وكتبت في تغريدتها: “رمضان يجمعنا” على MBC… وهذي السنة، “سهرانين -معكم بالبيت”، البرنامج الترفيهي اليومي المباشر، يشاركني في التقديم الزميل أحمد فهمي يتضمّن مسابقات وجوائز ولقاءات مع أبرز نجوم العالم العربي من منازلهم، وأيضا فقرة “أنغامي” الموسيقية. إن شاء الله يعجبكم! #رمضان كريم عليكم جميعاً”.
من جهة ثانية، نشرت سيرين عبد النور فيديو لها عبر حسابها من كواليس تصوير مسلسل “دانتيل” قالت فيه: “حزينة من بعد اعلان الأستاذ جمال سنان تأجيل عرض مسلسل “دانتيل” لما بعد شهر رمضان، ولكن مثل ما الله يريد”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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