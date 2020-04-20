الصين: تشكيك أستراليا في شفافية الصين بشأن تفشي كورونا ليس صحيحا

الصباح الجديد-وكالات:

قالت وزارة الخارجية الصينية، امس الاثنين، إن تشكيك أستراليا في شفافية الصين بشأن تفشي فيروس كورونا، لا أساس له من الصحة، وأكدت أنها كانت منفتحة وشفافة منذ البداية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، في تصريح صحفي، إن دعوة أستراليا لإجراء تحقيق دولي بشأن أصل فيروس كورونا “كوفيد-19” وكيفية انتشاره في الصين، تثير مخاوف لدى بكين، مؤكدا أن بلاده تعاملت بشفافية ولم تخف معلومات بهذا الخصوص.

ويأتي ذلك ردا على تتالي تصريحات رؤساء ومسؤولي بعض الدول الغربية، يتهمون الصين بإخفاء معلومات بشأن مصدر فيروس كورونا، وشككوا في مدى شفافية الصين.

وكانت آخر التصريحات على لسان وزيرة الخارجية الأسترالية أمس الاول الأحد، حيث أعربت فيها عن قلق بلادها البالغ حيال شفافية الصين بخصوص منشأ فيروس كورونا وكيفية انتشاره، وطالبت بإجراء تحقيق دولي بشأن ماهية الفيروس، لتنضم بذلك إلى قائمة الدول التي تطالب الصين بالتحقيق حول ماهية الفيروس.

وتأتي مطالبة أستراليا بالتحقيق في أصل فيروس كورونا في وقت يصعد فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انتقاداته لبكين، إذ يتهمها هو وكبار مساعديه بغياب الشفافية، بعد انتشار الفيروس، قائلا في تصريحاته السبت:” إن الصين يجب أن تواجه عواقب إذا اتضح أنها كانت مسؤولة عن علم عن الجائحة”. وقد استطاعت أستراليا السيطرة على الوباء قبل أن تتفاقم الضغوط على نظامها الصحي، وأعلنت امس الاول الأحد اكتشاف 53 إصابة جديدة، ليصل إجمالي حالات الإصابة وفقا لبيانات وزارة الصحة إلى 6586 حالة. وبلغ عدد الوفيات في أستراليا 71. وقل معدل الزيادة في الحالات الجديدة عن 1% لمدة سبعة أيام متتالية، أي أنه أقل كثيرا منه في العديد من الدول الأخرى.