هجوم على نجوم مسلسلات رمضان

الصباح الجديد-وكالات:

أثار كابتن شريف عبد اللطيف، لاعب النادي الأهلي السابق، غضب الفنانين بتصريحاته عن مسلسلات رمضان، ووصفها بأنها تفسد صيام المواطنين، في تغريدة له على تويتر موجهاً انتقاداته إليهم وهجومه بسبب استمرارهم للتصوير على الرغم من انتشار فيروس كورونا.

ورد عليه عدد من نجوم الفن والغناء منهم الملحن أمير طعيمة والذي أعاد نشر تغريدة وعلق عليها: اتمنى لو كنت املك طاقية الاخفاء كي اكشف كم من منتقدي المسلسلات يتابعونها برغم انهم يدعون افسادها للصيام، لان من يقضي وقته في التعبد بهذا الشهر لا يتابع المسلسلات اصلا لكنهم يتغذون على المزايدات.

وعلق المؤلف مدحت العدل عليه قائلاً: “هل يعقل ان الفن يمكن ان يكون سببا لدخول نار جهنم؟ ..عيب يا كابتن. وكان عدد من الفنانين شاركوا بحملة الرد على عبد اللطيف.

وهناك عدد من المسلسلات استأنفت تصوير مشاهدها برغم الصعوبات التي يواجهها فريق المسلسل من ممثلين الى مخرجين ومنتجين، للقواعد التي فرضها فيروس كورونا بعدم الخروج إلى الشوارع، منها مسلسل لعبة النسيان، والذي انسحب مخرجه هاني خليفة من التصوير لأسباب قيل أنها تتعلق بصعوبة استكمال التصوير على وفق ما يناسب السيناريو المكتوب.