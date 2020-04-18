  • الأحد , 19 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

كاميرون دياز: الأمومة أفضل شيء حدث في حياتي

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الصباح الجديد-متابعة:

اعربت بطلة فيلم “ماسك” الممثلة العالمية الحسناء كاميرون دياز “47 عاماً”، وزوجها الفنان بينجي مادن “49 عاماً” عن سعادتها وزوجها بقدوم طفلتهما راديكس، التي أحدثت تغييراً إيجابياً وممتعاً في حياتهما الحالية خلال إجرائها مقابلة عن بعد عبر إنستغرام لايف مع كاثرين باور المديرة التنفيذية لموقع الأزياء الشهير Who What Wear.

وأشادت دياز في مقابلتها بالأمومة واصفة إياها بـ “أفضل شيء على الإطلاق”.

وقالت: ” أحب أن أكون أمًّا. إنه أفضل، أفضل، أفضل جزء من حياتي”.

وأشادت كاميرون بزوجها بينجي مادن ،عازف أغنية الروك الشهيرة “Good Charlott ”  لكونه أباً رائعاً ولديه إحساس هائل بالمسؤولية، وإنها محظوظة به كزوج لها، ففي نهاية اليوم يتيح لها بعض الوقت لترتاح بينما هو يعتني بحب ومهارة بابنتهما راديكس.

وعن اجراءات حظر التجول قالت ان الإجراءات الوقائية الإحترازية ليس لها تأثير كبير عليها، لأنها كانت “تعيش حياة حجر صحي” منذ ولادة ابنتها، وعلقت: “كنت أعيش حياة حجر صحي على أي حال، لأن لدي طفلة عمرها اربعة أشهر ونصف الشهر، لذلك كانت حياتي هادئة تمامًا، لكني تمكنت من استضافة أصدقائي طوال الوقت لكن الآن لا التقي أحداً. أحب أن أكون في منزلي مع زوجي وأطبخ.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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