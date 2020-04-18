كعادة كل سنة قبيل انطلاق برنامج مقالب ​رامز جلال​ يتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي العديد من الأخبار حول مقالب رامز وضيوفه في شهر رمضان المبارك ويشار الى أن المقلب يدور حول سائق سيارة يعاني من تعب جسدي شديد ويبدو عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا حينها يشعر الضيف بالقلق الشديد وتبدأ الحلقة في تطور الأحداث ولن يظهر رامز إلا في نهاية الحلقة.

ويستضيف رامز جلال أصدقائه الممثلين والفنانين ظنا منهم أنه برنامج حواري مثل أي برنامج آخر و”رامز مجنون” هو الاسم الرسمي الذي قام بإختياره لبرنامجه ومن أبرز ضحايا رامز مجنون ياسمين عبد العزيز وياسمين صبري وعمر كمال ولاعبي كرة القدم رمضان صبحي وطارق حامد.