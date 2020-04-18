لكزس تخطف الأنظار بأكثر سياراتها جمالا وأناقة

الصباح الجديد-وكالات:

خطفت ليكزس أنظار محبي مركباتها بسيارة صممتها لتكون من بين أجمل المركبات رباعية الدفع في العالم. حيث أطلقت لكزس على مركبتها الجديدة اسم LF-1 Limitless، وزودتها بهيكل انسيابي ومقدمة طويلة شبيهة بتلك الموجودة في سيارات إنفينتي الرباعية الدفع الحديثة.

ومن عناصر الجمال التي تلفت الانتباه في هذه السيارة المصابيح الضيقة الغريبة التي صممت متصلة ببعضها على شكل حرف V لكنها موضوعة بشكل أفقي.

ولم يغب التميز والتطور عن قمرة المركبة أيضا، حيث زودت بمقاعد جلدية لاربعة ركاب صممت لتحيط بجسم الراكب بطريقة ممتازة تمنحه شعورا بالراحة في أثناء الرحلات الطويلة، وخصص لكل راكب أيضا شاشة متطورة تعمل باللمس لمشاهدة الفيديوهات وقنوات التلفاز، كما حصل ركاب المقاعد الخلفية على لوحة إلكترونية تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بأنظمة الصوت والإضاءة والتكييف والعديد من تقنيات السيارة.

وزودت لكزس المركبة بأنظمة لتنقية الهواء في المقصورة، وأنظمة إلكترونية تتحكم بمسارها أوتوماتيكيا في حالات الطوارئ لمنع الحوادث.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة العام المقبل بنوعين من المحركات بعزم 416 و600 حصان، وقد تطلق منها نسخة بمحرك هجين عزمه 354 حصانا.