التعليم تنفي عودة الدوام الى الجامعات ووزير الصحة: الحظر الجزئي في رمضان

بغداد- الصباح الجديد

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، امس الجمعة، عودة الدوام الى الجامعات، مشيرة الى ان خلية الازمة المشكلة بخصوص فيروس كورونا لم تتطرق الى موضوع عودة طلبة الجامعات الى المقاعد الدراسية وان كل ما يشاع في الاعلام عن هذا الامر عار عن الصحة .

يأتي هذا بعد ان اعلان وزير الصحة امس الأول الخميس، ان الحكومة تتجه نحو تحويل حظر التجول الشامل الى جزئي مع حلول شهر رمضان الكريم.

وقال الناطق الرسمي لوزارة التعليم عدنان العربي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “لا يوجد اي تحديد او موعد لدوام الجامعات ولم تبت خلية الازمة بهذا الموضوع الى الان، ونثني على التزام الطلبة بالتعليم الالكتروني الذي اصبح الالتزام به الان جيدا جدا وافضل بكثير من بادئ الأمر خاصة بعد ان اصبحت هناك درجات سعي على الحضور”.

واضاف ان “موعد انتهاء الكورس الاول سيكون يوم ٢٦ من شهر نيسان الحالي ويبدأ الكورس الثاني في ٢ ايار علما ان وزارة التعليم ومنذ انتشار فيروس كورونا اتخذت جميع التدابير اللازمة لاستمرار ايصال المناهج الى الطلبة”.

وكان وزير الصحة جعفر صادق علاوي، افاد اول امس الخميس، بان حظر التجوال الجزئي سيطبق في رمضان من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.

وقال علاوي في تصريح متلفز ان “شهر رمضان المبارك سيتم فيه اتخاذ اجراءات من شأنها تقليل حظر التجوال، حيث سيتم تطبيق حظر التجوال الجزئي من السادسة مساء الى السادسة صباحاً”.واضاف ان “المدارس ستبقى مغلقة، وكذلك الجامعات والحدود والمنافذ، مع السماح لعودة العراقيين ممن هم في الخارج، تطبيق إجراءات السلامة عليهم، اضافة الى ان دوام الموظفين سيكون بنسبة 15- 25 بالمئة، وحسب ما تقرره كل وزارة”.

واكد ان “الرقابة الصحية ستبقى قائمة، وأي ازدياد بالإصابات يحدث سيتم على اثره اتخاذ إجراءات معاكسة لما اتخذ”.