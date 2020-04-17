وزير الشباب والرياضة: اليوم العالمي للإبداع والإبتكار فرصة لتفجير الطاقات

الدراسات تطلق إستبانة إلكترونية بشان تأثيرات فايروس كورونا

إعلام الوزارة:

ناشد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض، الشباب العراقي، إلى المشاركة في اليوم العالمي للإبداع والإبتكار، وقال رياض في بيان جاء فيه: ابنائي.. اخواني شباب وشابات العراق المبدعون والمبدعات ..الحادي والعشرون من شهر نيسان الجاري، هو اليوم العالمي للإبداع والابتكار .لا يخفى عليكم ان مناسبة العام الحالي ستكون مختلفة بالتأكيد عن الأعوام السابقة، كونها ستأتي والعالم أجمع يئن تحت وطأة جائحة كورونا، ويحث الخطى لإكتشاف وصناعة جهاز يحلل مركبات هذا الفايروس ووضع اللقاح المضاد للقضاء عليه.

لذا فإن الأنظار ترنو صوب هذا اليوم وسط حاجة كبيرة جدا للإبداع والابتكارات في ميدان الصحة العامة أياً كان شكله، وسط حالة ترقب غير مسبوقة تجتاح البشرية بصورة عامة أملاً بنهاية جائحة فيروس كورونا أو التخفيف من اثارها، ليكون عوناً للفرق الصحية على أقل تقدير .

نتابع عن كثب الاستعدادات والإجراءات القائمة من حولنا، ونرى في طاقات وإبداعات شبابنا التي شهدنا الكثير منها عبر مبادرات وفعاليات نظمتها وزارة الشباب والرياضة، ان الفرصة قائمة لتنفيذ اية فكرة او مشروع مهما كان حجمه وطبيعة التعامل معه، وتأمل وزارتكم توثيق مجهوداتكم وأفكاركم وتقديم سبل الدعم اللازم لها من كافة النواحي.

ونحن واثقون أن ما يتم تحضيره مع التفرغ الذي فرضه حظر التجوال سيفجر طاقات الإبداع والابتكار لديكم للوصول الى ما يسر شعبكم ويكون محط فخر وإعتزاز لنا بكم. وهذا ما دعانا لكتابة هذه الكلمات التحفيزية لكم الان ليكون يوم الابداع والابتكار مزداناً بـ ابتكاراتكم وإبداعاتكم.. وفقكم الله ورعاكم وبارك بكم وابعد عن شعبنا شر الوباء والبلاء انه نعم المولى ونعم المجيب.

من جانب اخر، تواصل دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية في وزارةالشباب والرياضة عمل موظفيها عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة والاستمرار بعقد الاجتماعات الدورية، فيما اطلقت استبانة الكترونية بشأن تأثيرات فايروس كورونا.

وأكد مدير عام الدائرة عبد الخالق خضر خلال اجتماعه بملاكات الدائرة على تنفيذ توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض بضرورة التواصل مع الموظفين، وان الدائرة حريصة على استمرار العمل بالإمكانيات المتاحة بهدف استثمار الوقت وضمان تطوير مخرجات العمل في التواصل بين فئة الشباب والوزارة وعبر منصات التواصل الاجتماعي وإنهاء الإعمال في ظل الظروف التي يمر بها العراق جراء جائحة فايروس كورونا المستجد.

وأضاف خضر ان الدائرة أطلقت استمارة الاستبانة إلاكترونية لجمع المعلومات الخاصة بتأثيرات الحجر الصحي بسبب جائحة كرورنا من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والدراسية ومن خلال الرابط التالي: https://docs.google.com/…/1TI7DeG-pch3e8n3ZQ45JCPXZJq…/edit….

والبدء بتنفيذ ( class room) لمجموعة من الشباب عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي والتي تتناول محاورها تأثير فايروس كورونا على الشباب والاستشارات الطبية بمشاركة مجموعة من الأطباء الشباب وتقديم الإرشادات والتوصيات الخاصة بخلية الأزمة.