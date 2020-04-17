محكمة تونسية تأمر بتأجيل استئناف تصوير المسلسلات الرمضانية

الصباح الجديد-وكالات:

أصدرت محكمة تونسية، قراراً بتأجيل قرار وزارة الثقافة التونسيّة القاضي بالسّماح باستئناف تصوير المُسلسلات والأعمال الدرامية الرمضانية.

وكانت وزارة الثقافة في تونس أصدرت قراراً بمنع تواصل تصوير المسلسلات خوفاً من تفشّي عدوى الوباء ثمّ أعقبته الأسبوع الماضي بقرار يسمح باستئناف تصوير المسلسلات و الأعمال الرمضانية شرط التزامها بقواعد صارمة وقائية وصحية لحماية العاملين في مواقع التصوير من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وفجّر قرار وزيرة الثقافة التونسية شيراز العتيري بالسماح بمواصلة واستئناف تصوير المسلسلات والأعمال الدرامية برغم فرض السلطات لحجر صحي شامل جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية وخارجها وذهب البعض إلى حد المطالبة بإقالة الوزيرة.

ووصل الخلاف إلى المحاكم بناء على شكوى رفعتها جمعية غير حكومية تحمل اسم ” رقابة” تعمل على محاربة الفساد واقتراح خطط للإصلاح، كما يعرّفها المسؤولون عنها.

وكانت هيئة الاعلام السمعي البصري(هيئة رسمية) دعت سابقاً إلى عودة البرامج الترفيهية للتخفيف عن المشاهدين وطأة الانشغال بأزمة كورونا.

وقال عدد من المنتقدين إن الوزيرة رضخت لضغوطات أصحاب شركات الإنتاج ووصف هؤلاء القرار بالمجازفة التي تستهتر بسلامة العاملين بمواقع التصوير من ممثلين وتقنيين .