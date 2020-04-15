الكاظمي يكمل كابينته الوزارية ويعتزم التفاوض عليها مع الكتل قريبا

قال ان من اولوياته ابعاد البلاد عن الصراعات الاقليمية

بغداد- الصباح الجديد :

أكد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، أن حكومته جاهزة وأنه راعى في اختيار الوزراء النزاهة والكفاءة، مضيفاً أن مهمته الأساسية إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية.

وفي لقاء محدود مع كتاب وإعلاميين عراقيين حضرته عدد من الصحف شدد الكاظمي على أن من مهماته، إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية، والتعامل بحزم في ان ألا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات مع تأكيد الانفتاح بشكل جاد على المحيطين العربي والإسلامي وطبقاً لمبدأ المصالح المشتركة.

وأكد الكاظمي أن “أسماء أعضاء الكابينة الحكومية أصبحت جاهزة الآن، وأنا بصدد التفاوض مع الكتل السياسية بشأن ذلك من أجل تمريرها داخل قبة البرلمان بأسرع وقت حتى أتمكن من بدء العمل طبقاً للأولويات الضاغطة”.

وبشأن المعايير التي اعتمدها في اختيار الوزراء، قال الكاظمي إن “أهم معيار وضعته هو النزاهة والكفاءة، ورغم أن كلتا المفردتين أصبحتا مستهلكتين لكنني سوف أفاوض جميع الكتل السياسية على هذا الأساس”.

وقال الكاظمي إن أولوياته هي معالجة الأزمة الاقتصادية التي تمثلت بانخفاض حاد لأسعار النفط “وهو ما يتطلب منا اتخاذ إجراءات حازمة وقوية من أجل عبور هذه الأزمة، واحتواء تداعيات فيروس كورونا وإجراء الانتخابات {المبكرة} في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف أن “الأمر المهم الذي سوف أوليه اهتماماً كبيراً هو فتح حوار وطني حقيقي داخلي، لأننا افتقدنا خلال السنوات الماضية إلى مثل هذا الحوار الجاد على كل الصُّعد والذي يمكن أن يؤسس لرؤية وطنية نستطيع من خلالها بناء مؤسسات الدولة بناءً سليماً، إذ لا خيار أمامنا سوى المشروع الوطني العراقي الشامل والعابر للهويات الفرعية عرقية أم مذهبية”.