نادين نجيم تتقمص شخصية سامية الجزائري

الصباح الجديد-وكالات:

نال الفيديو الذي نشرته الفنانة اللبنانية نادين نجيم حاجز الـ900 الف مشاهدة في اول يوم حيث تقمصت فيه شخصية سامية الجزائري المعروفة بـ”أم محمود” في مسلسل “يوميات جميل وهناء والذي قدمه قبل سنين عدة النجم ايمن زيدان مع نورمان اسعد وحاز على اعجاب الجمهور لما حمله من كوميديا بعيدا عن الاسفاف.

نادين علقت على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على “انستغرام” أيضا وبدأت بضحكة ” تحية كبيرة للمبدعة الكبيرة سامية الجزائري، المشهورة بإم محمود في مسلسل يوميات جميل وهناء”.

يذكر أن نادين انضمت مؤخرا إلى تطبيق “تيك توك” وتعد من اوائل الفنانين الذين شاركوا به لنشر فيديوات واراء مثلما هو الحال مع بقية مواقع التواصل، لكنها اختارت ان تحول منصته إلى مساحة فرح وتسلية تلتقي من خلالها مع جمهورها وتشاركه يومياتها خلال هذه الفترة الذي يشهد فيها العالم انتشاراً لـ “فيروس كورونا” والحجر المنزلي الذي اجبر الناس على التواجد في بيوتهم وصارت التسلية الوحيدة متابعة ما ينشر على مواقع التواصل.

ووثقت نادين حسابها على “تيك توك” بعد أن وصلت إلى المليون متابع منذ أيام في ظلّ انتقاد كبير من بعض زملائها الممثلين فيما تقدمه.