  • السبت , 11 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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سونام كابور

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تأخرت نجمة بوليوود ​سونام كابور​ بتقديم المعايدة لزميلتها وصديقتها النجمة ​سوارا بهاسكار​ لمناسبة عيد ميلادها الذي صادف اليوم في يوم التاسع من نيسان/أبريل الجاري وتتم فيه 32 عاماً. وشاركت صورة قديمة لها مع سوارا في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهما ترتديان الزي الهندي التقليدي بكامل أناقته ومثقلتان بالمجوهرات والماكياج وملحقات الزي الهندي معروفة كثيرا في كل انحاء العالم حيث المبالغة بارتداء الذهب والاكسسوارات وبديتا مبتسمتين وعلقت عليها :”أتمنى لك أسعد عيد ميلاد سوارو، شجاعتك ملهمة للغاية لا تتوقفي عن كونك أنتِ أبداً، أتمنى لك كل الحب والسعادة في العالم، ولا أطيق الانتظار حتى أحتفل معك حين ينتهي كل هذا! أحبكِ”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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